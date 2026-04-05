Чи можуть оштрафувати за грошові перекази: що мають знати усі українці

Банківська картка лежить на грошах і мобільний банкінг.

В Україні громадяни часто роблять грошові перекази з однієї банківської картки на іншу. Взагалі це чи не найпоширеніший спосіб допомогти, наприклад, близькій людині, якщо вона фізично перебуває в іншому місті чи навіть країні. Та іноді така зручність може обернутися штрафом до 34 000 гривень.



Причини штрафів за грошові перекази

Грошові операції майже усіх українців зараз перебувають під постійним фінансовим моніторингом й тому, як пише у своєму Instagram фінансова експертка Людмила Сандига, переказувати кошти потрібно відповідально. Проблеми, за словами експертки, загрожують людям, які:

регулярно отримують на особисту картку перекази від клієнтів;

мають не задекларовані доходи;

використовують особистий рахунок для ведення бізнесу.

За такі дії можна отримати штраф, розмір якого варіюється від 17 000 до 34 000 гривень.

"Гроші — це свобода, але свобода — це відповідальність", — наголосила Людмила Сандига.

Як уникнути штрафів

Експертка радить дотримуватися чотирьох простих правил:

Зареєструйте ФОП, якщо маєте регулярні надходження. Відділяйте бізнес від особистого — оформіть різні рахунки. Слідкуйте за лімітами Консультуйтесь з юристом, фінансовим консультантом.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ще з кінця 2024 року банки обмежили українцям місячні обсяги вихідних переказів. Так, для осіб, у яких не має підтвердженого доходу, ліміт становить:

100 000 гривень — якщо власник рахунку з середнім рівнем ризику;

— якщо власник рахунку з середнім рівнем ризику; 50 000 гривень — для високоризикових клієнтів.

Водночас, як зазначила Людмила Сандига, податкова може вважати доходом перекази, якщо:

це гроші не від родичів;

це не повернення боргу;

це не одноразова допомога.

При цьому банки можуть переглянути ліміти, якщо людина має вищі підтверджені доходи

Раніше ми розповідали, які грошові перекази точно зацікавлять банк. Так, у зоні перевірок перебувають операції на суму від 30 000 до 400 000 гривень на місяць. Ще писали, що польські банки сповіщають податківців про надходження чи зняття понад 15 000 євро. Клієнта перевірять, якщо операції не відповідатимуть його звичній фінансовій поведінці.