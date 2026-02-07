Відео
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
Призначення платежу — через які фрази можуть заблокувати рахунок

Призначення платежу — через які фрази можуть заблокувати рахунок

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 09:55
Грошові перекази — 5 фраз у призначенні платежу, які можуть призвести до блокування рахунку
Банківські картки на клавіатури ноутбука. Фото: Новини.LIVE

Звичайний грошовий переказ може обернутися неприємностями, якщо в призначенні платежу вказати невдале формулювання. Українські банки автоматично аналізують транзакції в межах фінансового моніторингу, і деякі слова чи фрази можуть викликати підозру та призвести до блокування рахунку. 

Про п’ять формулювань, які найчастіше привертають увагу банків і можуть створити проблеми з доступом до коштів, розповіла фінансова консультантка Людмила Сандига. 

Читайте також:

Слово "допомога" 

Це слово або фрази, які його містять, є так званим тригером для фінмоніторингу. Адже воно може трактуватися як нецільова благодійна допомога, яка має оподатковуватися, якщо перевищує суму граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим пп. 169.4.1 ПКУ, встановленого на 01 січня такого року — 4 660 грн у 2026 році.

Краще у призначенні платежу конкретизувати або вказати: "Повернення витрат за…." або "Матеріальна допомога на лікування від….".

Слово "подарунок"

Подарунки між фізособами також мають оподатковуватися, якщо:

  • фізособи не є близькими родичами;
  • сума переказу перевищує 4 660 грн;
  • відсутній договір дарування.

Щоб не виникло питань до таких переказів, краще оформити договір дарування або вказувати у призначенні платежу "Повернення витрат згідно з домовленістю".

Фраза"на продукти" або "на лікування"

Такі формулювання не чіткі. Фінмоніторинг не розуміє, що саме ви оплачуєте, а податкова може трактувати це як дохід.

Краще конкретизувати: "Матеріальна допомога на лікування від … (сестри/брата/доньки/сина/ матері/батька тощо) або "Відшкодування витрат на продукти згідно з чеком".

Фраза "оплата за послуги/консультації"

Подібні формулювання є прямими ознаками підприємницької діяльності. Якщо отримувач платежу не є ФОПом, податкова може визнати переказ незадекларованим доходом. 

Таких фраз краще уникати, якщо відсутній договір або статус ФОПа. Якщо переказ є поверненням боргу чи витрат, треба так і вказувати у призначенні платежу.

Фраза "переказ власних коштів"

Це нейтральне, але надто загальне формулювання. Якщо сума велика або регулярна, з високою ймовірністю банк заблокує рахунок. 

У таких випадках треба конкретизувати призначення грошей, наприклад, "Повернення витрат за навчання", "Матеріальна допомога від…." тощо.

Раніше ми розповідали про особливі правила переказів, які запровадив ПриватБанк у лютому. 

Також дізнавайтеся, які перекази в Ощад24 не вимагають додаткового підтвердження.

грошові перекази банківські карти банківські рахунки блокування фінансовий моніторинг
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
