Перекази в Ощад24 — ліміти на суми без SMS-підтвердження у 2026 році

Людина тримає банківську картку. Фото: Ощадбанк

У 2026 році для клієнтів державного "Ощадбанку" діють обмеження на суми переказів через мобільний застосунок "Ощад24" без додаткового підтвердження. Відповідні ліміти продовжують бути актуальними з метою захисту від шахраїв.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

Які передбачені ліміти на перекази в "Ощад24" у 2026 році

Згідно з даними фінустанови, цього року процедура підтвердження фінансових операцій в мобільному застосунку чи порталі "Ощад24" через SMS-код є обов’язковою для фізичних осіб. Всі клієнти мають підтверджувати операції через отримання повідомлення, надіслані на фінансові номери телефонів, прив'язаних до карток.

У 2026 році операції до 1 тис. грн можна здійснювати без OTP-верифікації, а вище — виключно шляхом підтвердження коду в SMS-повідомленні.

Відповідні обмеження є частиною політики поглибленої автентифікації осіб, яку державна банківська установа запровадила в рамках дії постанови Національного банку України (НБУ) №58 від 03.05.2023. Такі ліміти покликані мінімізувати ризики шахрайства.

Проблеми з переказами через "Ощад24"

Необхідність підтвердження операцій шляхом отримання SMS з кодом ускладнила здійснення переказів коштів для низки категорій громадян.

На сторінці банку у соцмережі Facebook, деякі клієнти просили надати роз'яснення, як відправляти кошти тим, хто позбавлений мобільного зв'язку на деяких територіях.

З такою проблемою стикаються українські військові у небезпечних районах, а також громадяни, які потрапили під окупацію. Через відсутність мобільного зв’язку неможливо отримати SMS з кодом підтвердження і, відповідно, немає можливості вільно користуватися власними коштами.

В Ощадбанку пояснили, що відповідні заходи покликані зміцнити захист клієнтів від шахраїв, оскільки останніми роками почастішали випадки шахрайських списань.

