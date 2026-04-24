Головна Фінанси Врожай фруктів під загрозою: яких ягід українці можуть не дочекатися

Врожай фруктів під загрозою: яких ягід українці можуть не дочекатися

Дата публікації: 24 квітня 2026 20:05
Врожай фруктів в Україні: чому може виникнути дефіцит популярних ягід
Продаж фруктів на базарі. Фото: Новини.LIVE

В Україні можуть виникнути серйозні проблеми з врожаєм кісточкових фруктів. Через опади та зниження температури повітря природне запилення в українських садах зупинилося. Така погода змушує бджіл та джмелів залишатися у вуликах. 

Про це повідомив в етері День.LIVE голова Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник.

Проблеми з врожаєм

Як сказав Баштанник, погодна ситуація у регіонах відрізняється. 

"Це проблема, яка негативно впливає на врожайність. Зараз важко прогнозувати, адже є багато нюансів, але відсутність запилення може призвести до втрати врожаю до 40%", — зазначив він. 

Так, у Харківській області на початку наступного тижня прогнозується, що температу повітря знизиться до -7°C. Це призведе до того, що відсоток втрачених фруктів може бути суттєвішим. Під загрозою може опинитися врожай черешні, вишні, слив, персика. 

Нагадаємо, цього літа в Україні вистачатиме як херсонських кавунів, так і полуниці. Через окупацію частини Херсонської області, кавуни почали вирощувати в інших регіонах, зокрема у Західних та Центральних областях. Щодо полуниці, то ягода з городів з'явиться у вже у червні. Ціни за кілограм коливатимуться в межах 80 гривень за кілограм.  

Як повідомляли Новини.LIVE, базові продукти цього року для українців здорожчають. Ціни оновлюватимуться через бойові дії на Близькому Сході. Подорожчають, зокрема, імпортні та тепличні овочі з фруктами. 

Ще Новини.LIVE писали, в Україні має запрацювати європейська методика, щоб ефективніше контролювати якість продукції на ринках. Товари перевірятимуть на митниці. Однак через це можуть виникнути серйозні проблеми. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
