Врожай фруктів в Україні: чому може виникнути дефіцит популярних ягід

Продаж фруктів на базарі. Фото: Новини.LIVE

В Україні можуть виникнути серйозні проблеми з врожаєм кісточкових фруктів. Через опади та зниження температури повітря природне запилення в українських садах зупинилося. Така погода змушує бджіл та джмелів залишатися у вуликах.

Про це повідомив в етері День.LIVE голова Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник.

Проблеми з врожаєм

Як сказав Баштанник, погодна ситуація у регіонах відрізняється.

"Це проблема, яка негативно впливає на врожайність. Зараз важко прогнозувати, адже є багато нюансів, але відсутність запилення може призвести до втрати врожаю до 40%", — зазначив він.

Так, у Харківській області на початку наступного тижня прогнозується, що температу повітря знизиться до -7°C. Це призведе до того, що відсоток втрачених фруктів може бути суттєвішим. Під загрозою може опинитися врожай черешні, вишні, слив, персика.

