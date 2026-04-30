Ціни на пшеницю в Україні: чому тонна коштує майже 10 000 гривень

В Україні почала дорожчати пшениця. Оновлення цін відбувається на фоні посівної кампанії. До того ж на ринок зерна впливали й інші фактори.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на АПК-Інформ.

Чому дорожчає пшениця

Зміни у цінах на пшеницю відбувалися з кількох причин. Серед них:

стримані продажі аграріїв;

активний попит внутрішніх споживачів;

дороге пальне;

логістичні труднощі.

"Водночас стриманий попит трейдерів і цінові коливання на експортному напрямку чинили тиск на внутрішні ціни", — йдеться у публікації.

Ціни на пшеницю

Пшениця 2 класу, як свідчать дані на порталі Tripoli.land, в останній день квітня торгується за ціною у 10053 гривень за кілограм. Натомість тонна фуражної пшениці коштує у середньому 9848 гривень. За тонну пшениці 3 класу треба віддати у середньому 10001 гривень.

У портах ціни на продовольчу пшеницю коливається від 216 до 222 доларів за тонну (з доставкою в порт), а тонна фуражного зерна коштує від 210 до 218 доларів.

Як писали Новини.LIVE, тонна сої в Україні подорожчала й коштує наразі понад 20 000 гривень. Очікується, що ціни зростатимуть допоки пропозиція на риинку не відновиться до рівнів, за яких виробничі потужності завантажуватимуться повністю.

Як повідомляли Новини.LIVE, ціни на соняшник сягнули максимального рівня у 30 434 гривень. Паралельно з цим, ринок рослинних олій є одним із ключових драйверів внутрішньої цінової кон’юнктури.