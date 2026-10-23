Людина тримає платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні з початком опалювального сезону 2026–2027 років стартував процес нарахування житлових субсидій. Допомогою на оплату житлово-комунальних послуг можуть скористатися всі, чиї доходи не дозволяють повноцінно оплачувати рахунки. Зокрема, відомо, хто може оформити субсидію з людей похилого віку, куди необхідно звертатися та які документи необхідні для зменшення фінансового навантаження.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Хто з пенсіонерів може оформити субсидію на комунальні послуги

Згідно з правилами, розмір житлової субсидії фахівці ПФУ визначають індивідуально, враховуючи доходи, склад домогосподарства, тип житла та споживання житлово-комунальних послуг.

Пенсіонерам передбачена субсидія, якщо витрати на послуги ЖКГ перевищують 15% від щомісячного доходу.

Під час обчислення сукупного доходу сім'ї для призначення субсидії включають пенсію чи щомісячне утримання суддів у відставці.

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Механізм для врахування доходів у вигляді пенсії залежить від періодів оформлення:

У разі призначення з жовтня на опалювальний сезон беруть розмір нарахованої пенсії за серпень поточного року; У разі призначення на неопалювальний сезон з травня — за березень.

Як оформити субсидію для пенсіонерів

Процедура оформлення субсидії для людей похилого віку доступна у такі способи:

Особисто — звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України (ПФУ) або Центру надання адмінпослуг (ЦНАП).

Поштою — надіславши заяву та пакет документів на адресу тероргану ПФУ.

Дистанційно — через портал е-послуг ПФУ, мобільний застосунок Пенсійного фонду або "Дія" (обрати Заява на субсидію).

Через уповноважених посадових осіб селищної, сільської, міської ради.

Щоб оформити субсидію, пенсіонерам потрібно підготувати такий пакет документів:

заява про призначення субсидії;

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

декларацію про доходи та витрати людей, які проживають у оселі;

довідка про доходи (якщо є додаткові надходження, окрім пенсії);

довідка про склад родини (за потреби);

інші документи, що підтвердять право на субсидію (зокрема, договір оренди житла).

Коли призначать допомогу на оплату послуг ЖКГ

За даними ПФУ, допомогу на оплату комунпослуг призначать залежно від терміну звернення. А саме:

З місяця звернення до дати кінця опалювального сезону;

Якщо заяву подано протягом двох місяців з початку опалювального сезону, субсидію призначать з його початку, проте не раніше дати появи відповідного права.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що оформлення субсидії на газ стане неможливим для тих, у кого раніше були протерміновані платежі і не погашений борг. За таких умов субсидію нададуть на основі оплати заборгованості за та за наявності окремої довідки від Нафтогазу.

Ще Новини.LIVE писали про те, що восени в Україні змінили правила для газових квитанцій для споживачів у рамках норм Директиви ЄС 2024/1788. Вони покликані підвищити прозорість, зрозумілість та інформативність платіжок. Побутовим споживачам нададуть змогу отримувати два рахунки в одному документі.