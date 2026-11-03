Людина тримає комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

В Україні для підтримки домогосподарств багато років поспіль діє програма житлових субсидій, що дає змогу родинам отримувати адресні виплати на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Відомо, за яких умов та які суми можна буде отримати на опалювальний сезон 2026–2027 років.

Про це розповідає сайт Новини.LIVE із посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

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Хто зможе отримати субсидію на зиму

Згідно з чинними нормами законодавства, домогосподарства, які відповідають умовам і не здатні самостійно покривати нормативні витрати на комунальні послуги, можуть розраховувати на адресну держдопомогу у вигляді житлової субсидії.

Оформити такий вид допомоги можуть:

Один із громадян, зареєстрований у житлі, а якщо особові рахунки за комунпослуги розділені, то отримати субсидію може кожен, на кого відкритий рахунок; Орендар житла, який не зареєстрований у квартирі чи будинку, проте там проживає та оплачує комунальні послуги на основі договору оренди; Внутрішньо переміщена особа (ВПО) за фактичною адресою проживання, навіть без реєстрації та за відсутності договору оренди. Представник неповнолітньої дитини/недієздатної особи.

Як розрахують розмір житлової субсидії

За даним ПФУ, розмір субсидій буде залежати від доходів домогосподарств, кількості осіб та вартості комунпослуг.

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Обов’язкова частка витрат на оплату комунальних послуг визначається, виходячи з достатку родини. Розмір через це буде індивідуальним, адже під час розрахунку врахують:

загальний дохід;

склад домогосподарства;

перелік комунальних послуг;

вартість послуг та встановлені соціальні нормативи.

Житлова субсидія має покрити частину витрат, яка перевищує обов’язковий платіж, у межах затверджених нормативів.

Здійснення розрахунок відбудеться в чотири етапи:

Визначення доходу на одну особу :сукупний місячний дохід родини поділять на кількість осіб. Розрахунок обов’язкової частки платежу: чим нижчі доходи на одну особу, тим менший відсоток родина буде у підсумку сплачувати за комунпослуги. Визначення обов’язкового платежу: відсоток застосують до сукупного місячного доходу. Розрахунок субсидії. Від вартості комунпослуг у межах держнормативів віднімуть обов’язковий платіж.

Приклад розрахунку субсидії. Джерело: ПФУ

До якого числа можна подавати заяви

Для отримання житлової субсидії з початку опалювального сезону 2026–2027 років громадяни мають подати заяву до 30 листопада включно. У разі звернення пізніше цього терміну — субсидія буде призначена з місяця звернення.

Також у ПФУ зазначають, що важливо розрізняти період призначення субсидії та нормативний період, який враховується у розрахунку витрат.

Житлова субсидія на холодний період призначається з 1 жовтня 2026-го до 30 квітня 2027 року. Витрати, пов’язані з опаленням, розраховуються з урахуванням нормативного терміну опалювального періоду — з 16 жовтня до 15 квітня включно.

Під час розрахунку субсидії за жовтень врахують 16 днів опалювального часу, а за квітень — 15 днів. Відповідне правило актуальне незалежно від фактичного часу початку або завершення подачі тепла.

Через те, що громадяни платитимуть за опалення - субсидія взимку буде більшою.

Подавати документи на оформлення житлової субсидії можна:

Через сервісний центр Пенсійного фонду.

Центр надання адміністративних послуг.

Через уповноважених посадових осіб тергромади.

Поштою до тероргану Пенсійного фонду.

Через застосунок/портал електронних послуг ПФУ.

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