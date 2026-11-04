Комунальні розрахунки, гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні домогосподарства з людьми похилого віку можуть залишитися без субсидії на опалювальний сезон за наявності протермінованих платежів. Важливо не просто погасити заборгованість, а й отримати документальне підтвердження відсутності боргу. Зокрема, такі вимоги актуальні для тих, хто планує отримати допомогу в оплаті взимку на послугу газопостачання.

Про те, які потрібні документи для пенсіонерів, розповідають Новини.LIVE.

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Що необхідно людям похилого віку для оформлення субсидії

Громадяни похилого віку, які не мають права на пільги, можуть оформити житлову субсидію. Для цього пенсіонеру потрібно підготувати базовий пакет документів та звернутися до відділення Пенсійного фонду України (ПФУ).

Згідно з правилами, розмір субсидії залежатиме від доходу домогосподарства. Зокрема, для громадян похилого віку

під час розрахунку допомоги з початку опалювального сезону (з жовтня) врахують:

Для непрацюючих осіб — нараховану пенсію за серпень поточного року.

Якщо пенсіонер працює — врахують заробітну плату.

Будь-які інші доходи (зокрема, здача майна чи землі в оренду, дивіденди, деякі соцвиплати).

З-поміж основних документів для оформлення допомоги на оплату комунальних послуг:

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Заява про призначення житлової субсидії. Декларація про доходи/витрати заявника. Паспорт громадянина України/ ID-картка. Ідентифікаційний код. Номер банківського рахунку у форматі IBAN (для нарахування коштів субсидії). Договір оренди житла — у разі, якщо пенсіонер проживає у чужому помешканні. Документи, що підтвердять непроживання зареєстрованих осіб (довідка з місця навчання/роботи в іншому місті, довідка ЖЕК/ОСББ чи акт обстеження) — у разі, якщо за адресою зареєстровані громадяни, які фактично там не проживають.

При цьому таку допомогу не нададуть на ті послуги, за якими будуть зафіксовані борги. За таких умов знадобиться документ, що підтвердить погашення заборгованості, або договір реструктуризації боргу.

Зокрема, боржникам під час опалювального сезону важливо вчасно розрахуватися перед газопостачальною компанією "Нафтогаз України", щоб мати право на субсидію. Цей факт має бути відображений документально.

Як отримати довідку про відсутність боргу перед Нафтогазом

За інформацією компанії, оформлення субсидії на газ буде неможливим для тих, у кого раніше були протерміновані платежі. Призначення субсидії стане можливим виключно на основі сплати суми боргу та за наявності довідки з підтвердженням цього.

За відсутності довідки про погашення боргу — заявникам можуть законно відмовити у допомозі, попри холодний сезон. Також є варіант оформити реструктуризацію заборгованості.

У компанії пояснили, що клієнти після сплати боргу зможуть замовити довідку кількома способами. Це можна зробити дистанційно на сайті Нафтогазу, у терміналах самообслуговування (Ощадбанк, ПриватБанк, EasyPay, City24).

Зокрема, за лічені хвилини довідку про відсутність заборгованості можна отримати в особистому кабінеті газопостачальної компанії "Нафтогаз України". Для цього потрібно зробити кілька кроків:

Увійти в особистий кабінет, ввівши логін та пароль.

Перейти до розділу "Онлайн-послуги".

Знайти в списку документів "Довідку про стан рахунку".

Натиснути на кнопку "Сформувати".

Отримати довідку, яку можна завантажити або надіслати на електронну пошту.

Також можна звернутися до Центру обслуговування клієнтів або відділення Нафтогазу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто і яку суму субсидії отримає на зиму. За даними ПФУ, обов’язкова частка витрат на оплату комунпослуг визначається, виходячи з достатку родини. Після цього визначать дохід на одну людину в родині: загальний місячний дохід поділять на кількість осіб.

Ще Новини.LIVE писали про те, що пільговики можуть втратити держдопомогу в оплаті комунпослуг з низки причин. Для того, щоб уникнути цього, вони мають вчасно інформувати Пенсійний фонд про будь-які зміни, які могли статися, та які можуть вплинути на розмір чи право на допомогу. Звернутися до фонду потрібно упродовж 30 днів з документами.