Житлові пільги можна втратити: хто має звернутися до ПФУ протягом 30 днів

Людина тримає комунальну платіжку та гроші. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році пільговики можуть втратити державну допомогу в оплаті житлово-комунальних послуг (ЖКГ) з низки причин. Для того, щоб цьому запобігти та зберегти право на пільги, громадяни повинні звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) протягом 30 днів.

Про те, хто може втратити допомогу, повідомляє сайт Новини.LIVE із посиланням на інформацію ПФУ.

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Чому пільги на комунальні послуги можуть скасувати

Громадяни, які отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг, зобов'язані інформувати ПФУ про будь-які зміни, що здатні вплинути на право на пільгу чи її розмір, упродовж 30 календарних днів з часу їхньої появи.

Оновлення інформації важливе, оскільки право на пільгу та її своєчасне надання значною мірою залежать від актуальності даних в держреєстрах. У разі неповідомлення — фонд може переглянути право на пільгу та суму допомоги.

"Якщо обставини, які впливають на пільгу, змінилися, але інформацію не оновили, ПФУ може здійснити перерахунок. У разі виникнення обставин, через які пільга більше не може надаватися, її виплату припиняють із місяця, що настає за місяцем настання відповідної події", — йдеться у повідомленні.

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За таких умов потрібно подати нову заяву та оновлені документи.

Про які обставини має знати Пенсійний фонд

Пільговики, які отримують допомогу на оплату житлово-комунальних послуг, зобов'язані інформувати ПФУ про такі зміни:

Зміна складу родини. Зокрема, йдеться про одруження чи розлучення, народження дитини чи смерть члена домогосподарства, на якого поширюється пільга. Зміна адреси проживання. У разі переїзду необхідне оновлення відомостей, щоб пільга була призначена за новим місцем проживання. Зміна переліку житлово-комунальних послуг. Якщо, зокрема, домогосподарство перейшло з централізованого опалення на індивідуальне та більше не користується такою послугою. Зміна умов надання послуг. У разі зміни управителя багатоквартирного будинку чи виконавця комунальної послуги. Також це актуально, якщо було утворено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Оновлення персональних даних або документів. Якщо змінилися дані, внесені у реєстри, закінчився термін дії документа, що підтвердить право на пільгу, або набуто нового пільгового статусу.

Як подати оновлену інформацію до ПФУ

Громадяни, які отримують пільги, можуть подати необхідні документи кількома способами. Пільговики можуть звернутися:

особисто до відділення Пенсійного фонду;

дистанційно, надіславши документи поштою;

онлайн, скориставшись електронними сервісами.

Зокрема, зміни щодо адреси проживання можна подати:

через портал електронних послуг Пенсійного фонду;

мобільний застосунок ПФУ;

портал державних послуг "Дія".

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