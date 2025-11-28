Послуга страхування від шахрайства — навіщо потрібна клієнтам Ощадбанку

Вивіска Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

У відділеннях державного Ощадбанку клієнтам за додаткову плату пропонують оформити страхування від шахрайських дій. Про цю послугу розповідають у відділеннях держбанку.

Про це розповів один із громадян на сторінці Ощадбанку у соціальній мережі Facebook.

Послуга зі страхування в Ощадбанку

Як йдеться в одному із повідомлень, дописувача здивувало, що таку пропозицію роблять у банку, який належить державі.

"Як на мене, то саме держава і має гарантувати громадянам безпеку як особисту, так і економічну. І коли ми вкладаємо свої кошти в банк — саме банк має перейматись безпекою та захистом наших коштів. Для цього у них навіть є своя служба безпеки", — йдеться у повідомленні.

Що відповіли в Ощадбанку

На повідомлення чоловіка відреагував співробітник головного офісу банку. Він пояснив, пропонувати клієнтам купувати додаткові товари чи послуги — це нормальна практика для багатьох організацій, у тому числі й банків.

"Співробітник може лише запропонувати клієнту той чи інший продукт, попередньо розповівши про всі його переваги та відповівши на питання клієнта, в разі зацікавленості. Якщо продукт клієнту не потрібен, він звичайно може відмовитися від нього", — написав банкір.

Він також розповів детальніше про програму страхування, яку пропонує Ощадбанк. Так, вона покриває шахрайство:

в торгово-сервісній мережі;

в мережі інтернет;

з використанням банкомата;

із застосуванням психологічного тиску на клієнта.

Йдеться про операції, які виникають за непередбачених обставин: перехід на підробний сайт, розголошення особистих даних під дією обману. Також клієнт може розраховувати на швидке відшкодування від страхової, якщо з його картки шахраї спишуть гроші.

Як оформити послугу та скільки це коштує

Оплата за послугу є щомісячною і, як зауважили у головному офісі Ощадбанку, становить від 25 гривень. Після підключення кошти щомісяця автоматично списуватимуться автоматично з карткового рахунку.

Щоб оформити страхову потрібні: паспорт/ID картка, а також ІПН.

Раніше стало відомо, що для клієнтів Ощадбанку подорожчають деякі послуги. Йдеться про тарифні пакети "Моя картка", "MORE" та "Дитяча картка". Також ми розповідали, що Ощадбанк продовжив термін дії частини платіжних карток до 30 червня 2026 року. Однак деяким клієнтам доведеться отримати нові картки.