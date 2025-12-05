Ощадбанк пояснив причини проблем клієнтів з відеоідентифікацією

Відділення Ощадбанку у Києві. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державної фінансової установи "Ощадбанк" зобов'язані пройти відеоідентифікацію до 31 грудня 2025 року, однак дехто має з цим проблеми. У банку надали роз’яснення щодо подібних ситуацій.

Про це йдеться на сторінках Пенсійного фонду України (ПФУ) та Ощадбанку у cоцмережі Facebook.

Які проблеми у клієнтів Ощадбанку з відеоідентифікацією

Деякі громадяни повідомляють, що не вдається навіть зареєструватися на ідентифікацію через відеозв’язок, а декому після процедури заблокували платіжні картки.

В обох випадках йшлося про перебування громадян або за кордоном, або не непідконтрольній Україні території. Зокрема, зареєструватися не вдається за кордоном, а втрата доступу до рахунків торкнулась тих, хто перебуває в окупації (жінка кілька разів проходила процедуру відеоідентифікації, проте доступ до рахунку так і не відновили, оператор повідомив про необхідність особисто прибути до відділення банку на контрольованій території України).

"Не можу записатися на ідентифікацію через відеозв’язок — постійно з’являється помилка "ORA-01011: invalid cursor". Через це не можу пройти процедуру. Проживаю за кордоном. Також у мене немає РНОКПП, можливо, через це теж виникають проблеми. Підкажіть, будь ласка, що можна зробити в такій ситуації і як записатися на ідентифікацію іншим способом", — йдеться у зверненні.

Скриншот. Джерело: ПФУ у Fb

Що кажуть в Ощадбанку

Один з працівників головного офісу Ощадбанку пояснив, що причини проблем можуть бути різними. Якщо під час відеоідентифікації виникають сумніви або клієнт не відповідає визначеним вимогам, банк має право заблокувати рахунок та вимагати особистої присутності у відділенні.

Так, блокування карти може здійснюватися відповідно до чинного законодавства. А саме:

недотримання встановленого терміну для проходження процедури;

відсутність кваліфікованого е-підпису (КЕП), який є обов’язковим для дистанційної ідентифікації;

неподання заяви про те, що клієнт не отримує пенсійних виплат від Російської Федерації.

Ще Ощадбанк заблокував низку старих карт улітку із нульовим залишком. Також це може бути пов'язано з наявністю боргів за рішенням суду.

У банку дали рекомендації щодо процедури ідентифікації. Щоб її пройти, потрібно погодити дату та час для відеодзвінка з контакт-центром фінустанови. Перед дзвінком не треба вводити жодні персональні дані чи дані карт (номери, терміни дії чи ПІН-коди).

Клієнти можуть подати запит на сайті банку, а далі виконати такі кроки:

Записатися на відеодзвінок: для цього треба вказати зручну дату та час для відеоідентифікації. Підготуватися до дзвінка: перед включенням треба переконатися, що є стабільне інтернет-з'єднання та увімкнено камеру на пристрої. Пройти відеодзвінок: не пропустити призначений час для відеозв'язку з представником Ощадбанку.

