Курс долара, євро та злотого сьогодні 5 вересня

Обмін валют. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Курс валют на сьогодні, 5 вересня продовжує змінюватись не на користь гривні. За даними НБУ, долар, євро та польській злотий дорожчають. Проте злотий майже не змінився і подорожчання номінальне.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

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Курс долара

НБУ сьогодні встановив курс долара щодо гривні на рівні 41,27 грн (+0,01).

Курс євро

Європейська валюта додала у вартості трохи більше — 45,60 грн (+0,06).

Курс злотого

Злотий, як і долар, хоч і подорожчав, але не на багато — 10,68 грн (+0,02).

Курс долара в банках

Комерційні банки виставили такі ціни на долар. ПриватБанк купує долар за 40,90 грн, а продає за 41,50 грн. Ощадбанк купує долар за 41,00 грн, а продає за 41,50 грн. Райффайзенбанк купить долар за 41,00 грн, а продасть за 41,39 грн.

Курс євро в банках

ПриватБанк сьогодні купує європейську валюту за 44,90 грн, продає за 45,90 грн. Більш вигідно продавати євро в Ощадбанку, адже там його купують за 45,20 грн, проте продають дорожче — за 46,10 грн. У Райффайзенбанку ціна євро при покупці складає 45,20 грн, а при продажу 45,79 грн.

Курс злотого в банках

Польський злотий ПриватБанк сьогодні купує за 10,56 грн, а на продаж виставляє за 10,72 грн. Ощадбанк купує злотий ще дешевше — за 10,10 грн, на продаж виставляє за 10,75 грн. Райффайзенбанк купую польську валюту взагалі за 9,60 грн, а продає за 10,90 грн.

Свіжий курс долара в українських банках. Скриншот із сайту Minfin

Курс долара в обмінниках

В обмінних пунктах долар сьогодні в середньому купують за 41,35 грн, продають за 41,41 грн.

Курс євро в обмінниках

Європейська валюта в обмінних пунктах в середньому купується за 45,80 грн, а виставляється на продаж за 45,95 грн.

Курс злотого в обмінниках

Польська валюта в обмінниках коштує в середньому при покупці 10,60 грн, а при продажі 10,70 грн.



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Прогноз курсу долара

За словами начальника департаменту казначейства Глобус Банку Тараса Лєсового, з 2 по 8 вересня основні коливання валютного курсу можуть варіюватися в межах 41,10-41,40 грн за долар. Тим часом валютний коридор на міжбанківському ринку, ймовірно, становитиме 41,00-41,60 грн за долар, тоді як на готівковому ринку курс коливатиметься в діапазоні 41,20-41,80 грн за долар.

В коментарі РБК-Україна Лєсовой зазначив, що нові валютні умови забезпечать певну стабільність і передбачуваність.