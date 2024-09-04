Курс долара, євро та злотого сьогодні 4 вересня

Люди біля обміну валют. Ілюстраційне фото: KyivLine

Курс валют на сьогодні, 4 вересня продовжує змінюватися. За даними НБУ, долар, євро та польській злотий дорожчають. Проте злотий майже не змінився і подорожчання номінальне.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

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Офіційний курс валют

Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 41,26 грн (+0,17);

євро — 45,54 грн (+0,08);

злотий — 10,64 грн (+0,01).

Курс валют від Нацбанку. Фото: скриншот з сайту НБУ

Курс валют на "чорному" ринку

Курс долара проти гривні на "чорному" ринку становив 41,40 – 41,45 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 45,75 – 45,90 грн.

Курс злотого проти гривні на "чорному ринку" становив 10,60 – 10,70 грн.

Курс валют в банках

В українських банках сьогодні такий курс валют. ПриватБанк купує долар за 40,85 (+0,05) грн, продає за 41,45 (+0,05). Своєю чергою долар під час покупки в Райффайзен Банку коштує 41,10 (+0,10), а під час продажу — 41,43 (-0,04). Ощадбанк купує долар за 41,00 (-0,05), продає — за 41,50 (-0,10). Водночас, Укрсиббанк купує американську валюту за 41,00 (+0,05) грн, а продає за — 41,55 (+0,05). В Universal Bank долар при купівлі коштує 40,50 (+0,10) грн, у продажу — 41,50 (+0,10).

Щодо євровалюти, то ПриватБанк купує євро за 44,90 (-0,15) грн, продає за 45,90 (-0,15). Євро під час покупки в Райффайзен Банку коштує 45,10 (0,00), а під час продажу — 45,82 (-0,06). Ощадбанк сьогодні купує євро за 45,10 (-0,45), продає — за 46,00 (-0,45). Укрсиббанк купує євровалюту за 45,15 (-0,35) грн, а продає за — 46,05 (-0,35). В Universal Bank євро при купівлі коштує 44,40 (0,00) грн, а у продажу — 45,90 (0,00).

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Прогноз курсу долара

За словами начальника департаменту казначейства Глобус Банку Тараса Лєсового, з 2 по 8 вересня основні коливання валютного курсу можуть варіюватися в межах 41,10-41,40 грн за долар. Тим часом валютний коридор на міжбанківському ринку, ймовірно, становитиме 41,00-41,60 грн за долар, тоді як на готівковому ринку курс коливатиметься в діапазоні 41,20-41,80 грн за долар.

В коментарі РБК-Україна Лєсовой зазначив, що нові валютні умови забезпечать певну стабільність і передбачуваність.