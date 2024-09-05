МВФ вимагатиме підвищення курсу долара та податків, — Bloomberg

Будівля МВФ. Фото: sud.ua

Міжнародний валютний фонд (МВФ) наполягатиме на послабленні курсу гривні та підвищенні податків. Відповідні дії в цьому напрямку вже чиняться під час переговорів щодо розширеного фінансування України, які стартували поточного тижня.

Про це йдеться у матеріалі агенції Bloomberg.

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Так, МВФ збирається наполягати на підвищенні курсу долара та запровадженні більш високих податків, які будуть змушені платити українці під час війни.

Як зазначають журналісти, українська національна валюта вже втратила понад 10% з жовтня 2023 року, коли було скасовано фіксований обмінний курс. За інформацією джерел, девальвація гривні може поставити під сумнів здатність Національного банку підтримувати валютну стабільність.

Тому Нацбанк може чинити опір таким планам МВФ, не бажаючи "допускати подальшого ослаблення гривні".

"Валюта вже втратила понад 10% з жовтня, коли було скасовано фіксований обмінний курс. За словами джерел, девальвація поставить під сумнів здатність центрального банку підтримувати цінову стабільність", — йдеться у матеріалі.

Так, керівник НБУ Андрій Пишний раніше заявив, що роботу в рамках місії МВФ зосередять на підвищенні можливостей акумулювання внутрішніх ресурсів для покриття фінансових потреб державної казни.

"Завдання справді непросте. Ми бачимо, що у його вирішенні значну роль відіграватиме робота на внутрішньому борговому ринку", — цитує його Bloomberg.

Журналісти наголошують, що виконання українською владою вимог фонду може вплинути не тільки на економічну ситуацію, адже знецінення гривні та високі податки "завдадуть політичних збитків".

За словами аналітиків, за останніми оцінками уряду, у 2025 році дефіцит держбюджету сягне 15 млрд доларів. Йдеться про суму без урахування підтримки західних партнерів України.

"Щоб допомогти закрити цю дірку, МВФ планує спонукати центральний банк України девальвувати гривню швидшими темпами і пом'якшити свою монетарну політику на тлі помірної інфляції. Ці кроки покликані збільшити надходження до бюджету України в національній валюті і здешевити запозичення для Мінфіну", — повідомили в агенції.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україна оголосила про успішне завершення реструктуризації боргу, що включала тринадцять серій державних єврооблігацій і облігацій, гарантованих державою, випущених Укравтодором. Завдяки цій операції державний борг скоротився на близько 9 млрд доларів.

Також ми писали, що станом на 31 липня 2024 року загальний державний та гарантований державою борг України становить 6 трлн 374 млрд гривень або 155,36 млрд доларів. Протягом липня 2024 року борг України зріс на 206,16 млрд гривень у гривневому еквіваленті та на 3,20 млрд доларів у доларовому еквіваленті.