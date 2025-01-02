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В Україні у січні подорожчала одна з комунальних послуг

2 січня 2025 08:45
Ксенія Симонова - Редактор
Тарифи в Україні — яка з комунальних послуг зросла в ціні у січні
Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У січні 2025 року подорожчала одна з житлово-комунальних послуг. Йдеться про встановлення нових тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для 37 компаній комунального господарства.

Про це свідчить відповідна постанова Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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Як зазначається, НКРЕКП в ухваленому документі збільшила тариф у сфері централізованого водопостачання для тих споживачів, які не є суб'єктами господарювання.

У зв'язку з цим, зокрема, у Харкові споживачам, які не є суб’єктами господарювання тариф на централізоване водопостачання становитиме 32,50 грн за 1 куб. м (без ПДВ), на водовідведення — 15,66 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість). Для тих споживачів, які є суб’єктами господарювання, тариф на централізоване водопостачання дорівнюватиме 14,72 грн за 1 куб. м (без ПДВ), а водовідведення — 6,12 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

Для "Вінницяводоканалу" споживачам, які не є суб’єктами господарювання тариф на централізоване водопостачання становитиме 30,63 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість), а водовідведення — 18,54 грн за 1 куб. м (без ПДВ).

Водночас, у рішенні регулятор наголошує, що підвищення торкнеться компаній та організацій, тоді як для населення ціни, встановлені раніше, не зміняться — тариф від 37 водоканалів буде чинним.

"Збільшення фонду оплати праці пріоритетно спрямовувати на підвищення заробітної плати виробничо-технічному персоналу", — додає НКРЕКП.

Нагадаємо, раніше у НКРЕКП заявили, що нинішній тариф на природний газ для населення залишиться незмінним. Рішення про нові тарифи на транспортування ресурсу не торкнеться звичайних споживачів. 

Також ми писали, що вартість електрики у січні залишиться колишня. Проте споживачів з багатозонними лічильниками зможуть платити менше — 2,16 гривні за кіловат-годину.

тарифи комунальні послуги ЖКГ водопостачання ціни

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