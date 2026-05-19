Допомога до Дня Незалежності: хто в списку та як оформити виплати до 3 100 грн

Пенсійний фонд України (ПФУ) уточнив, яким саме категоріям громадян передбачена одноразова грошова допомога до Дня Незалежності у 2026 році. Днями уряд затвердив перелік отримувачів та розміри відповідних виплат.

Які категорії отримають грошову допомогу до Дня Незалежності

Йдеться про виплати, затверджені постановою уряду № 602, передбаченої законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань" у 2026 році. Вона встановлює перелік категорій людей, яким має бути виплачена допомога до Дня Незалежності та розміри.

Згідно з інформацією Пенсійного фонду, виплати можуть оформити кілька груп громадян. Грошова допомога доступна:

Людям, у яких є інвалідність через війну першої, другої, третьої груп; Громадянам, у яких є особливі заслуги перед Батьківщиною; Учасникам бойових дій (УБД); Постраждалим учасникам Революції Гідності; Колишнім неповнолітнім в’язням концтаборів; Дітям, народженим в місцях примусового тримання; Членам родин загиблих захисників, ветеранів, жертв нацизму; Учасникам війни, колишнім в’язням таборів, насильно вивезених на примусові роботи, дітям партизанів й підпільників.

Які розміри грошової допомоги передбачені громадянам у 2026 році

У 2026 році суми допомоги до Дня Незалежності, затверджені постановою, будуть наступними:

3 100 грн — особам, у яких є особливі заслуги перед Батьківщиною;

1 000 грн — учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, дітям ув'язнених у таборах;

650 грн — рідним загиблих захисників, вдівцям та вдовам померлих/загиблих учасників бойових дій;

450 грн грн — учасникам війни, колишнім в'язням концтаборів, примусово вивезених на роботи, дітям партизанів.

Окрім того, для громадян, у яких є інвалідність внаслідок війни, виплати будуть у таких розмірах:

перша група інвалідності — 3 100 грн;

друга група — 2 900 грн;

третя група — 2 700 грн.

Щодо оформлення виплат, то можна звернутися особисто до сервісного центру Пенсійного фонду чи Центру надання адміністративних послуг, подати запит дистанційно через портал фонду.

Водночас, пенсіонери та чинні військові можуть не хвилюватися з подачею заявок, адже отримають виплати автоматично, без додаткового звернення.

