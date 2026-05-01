Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Виплати на дітей "призупинили": українцям пояснили, у чому проблема

Ua ru
Дата публікації: 1 травня 2026 20:17
Виплати при народженні дитини: чому допомогу нараховують невчасно і коли це зміниться
Жінка і малюк. Фото: Новини.LIVE

В Україні виникли затримки із виплатою грошової допомоги при народженні дитини. Зокрема, виплати по 7 тисяч гривень за виховання дитини до 1 року не отримали батьки, які подавали заявки ще у січні та лютому. Така ситуація виникла через технічну помилку.

Про це заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді України (ВРУ) міністр соціальної політики Денис Улютін. 

Чому виплати затримують

Очільник відомства пояснив, що січневі виплати вже оплачені. Технічна помилка, через які відбулися затримки з нарахуванням грошей, сталася на етапі відкриття рахунків.

"Це "полікували" і передали ці виплати на Ощадбанк. Найближчим часом вони вже будуть розкинуті по рахункам", — розповів Денис Улютін. 

За словами міністра, незабаром картки під усі виплати будуть універсалізовані. Це означає, що уся грошова допомога, починаючи з виплат до одного року, "єЯсла", "Пакунок малюка", "Пакунок школяра", нараховуватимуть на один банківський рахунок. 

Також триває співпраця з Міністерством цифрової трансформації, в рамках якої оформлення заяв на виплату при народженні дитини переведуть в електронний формат. Ця послуга буде доступною в Дії. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці, які прихистили дітей, батьки яких загинули, зникли безвісти або перебувають у полоні, можуть отримати понад 12 000 гривень матеріальної допомоги. Виплати передбачені програмою "Дитина не одна". Гроші нарахують у місяць, коли була подана заява. Виплати тривають, поки дитина тимчасово живе в сім’ї, але не довше ніж пів року.

Як повідомляли Новини.LIVE, з 1 січня 2026 року в Україні зросли "дитячі виплати". Так, держава тепер виплачує батькам від 7 000 до 50 000 гривень. Відомо, кому і як нараховують гроші. 

Ще Новини.LIVE розповідали, що цією весною деякі родини можуть отримати гроші від ЮНІСЕФ. Йдеться про одноразову виплату у розмірі 400 доларів. Для її оформлення треба надати певні документи. 

діти фінансова допомога грошова допомога
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації