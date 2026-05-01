Виплати при народженні дитини: чому допомогу нараховують невчасно і коли це зміниться

Жінка і малюк.

В Україні виникли затримки із виплатою грошової допомоги при народженні дитини. Зокрема, виплати по 7 тисяч гривень за виховання дитини до 1 року не отримали батьки, які подавали заявки ще у січні та лютому. Така ситуація виникла через технічну помилку.

Про це заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді України (ВРУ) міністр соціальної політики Денис Улютін.

Чому виплати затримують

Очільник відомства пояснив, що січневі виплати вже оплачені. Технічна помилка, через які відбулися затримки з нарахуванням грошей, сталася на етапі відкриття рахунків.

"Це "полікували" і передали ці виплати на Ощадбанк. Найближчим часом вони вже будуть розкинуті по рахункам", — розповів Денис Улютін.

За словами міністра, незабаром картки під усі виплати будуть універсалізовані. Це означає, що уся грошова допомога, починаючи з виплат до одного року, "єЯсла", "Пакунок малюка", "Пакунок школяра", нараховуватимуть на один банківський рахунок.

Також триває співпраця з Міністерством цифрової трансформації, в рамках якої оформлення заяв на виплату при народженні дитини переведуть в електронний формат. Ця послуга буде доступною в Дії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці, які прихистили дітей, батьки яких загинули, зникли безвісти або перебувають у полоні, можуть отримати понад 12 000 гривень матеріальної допомоги. Виплати передбачені програмою "Дитина не одна". Гроші нарахують у місяць, коли була подана заява. Виплати тривають, поки дитина тимчасово живе в сім’ї, але не довше ніж пів року.

Як повідомляли Новини.LIVE, з 1 січня 2026 року в Україні зросли "дитячі виплати". Так, держава тепер виплачує батькам від 7 000 до 50 000 гривень. Відомо, кому і як нараховують гроші.

Ще Новини.LIVE розповідали, що цією весною деякі родини можуть отримати гроші від ЮНІСЕФ. Йдеться про одноразову виплату у розмірі 400 доларів. Для її оформлення треба надати певні документи.