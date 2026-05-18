Виплати від Данії: хто і де зможе отримати допомогу до 5 доларів

Запис на надання допомоги, гроші. Фото: DRC, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У травні-червні 2026 року Данська рада у справах біженців/DRC у двох українських регіонах приймає заявки на надання грошової допомоги для підприємців, які постраждали від війни, у відновленні або продовженні їхньої діяльності. У рамках програми можна буде отримати до 5 000 доларів.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів у соцмережі Facebook.

Хто і де зможе отримати допомогу від Данії

Як зазначається, програма Данської ради з питань біженців (DRC) поширюється на малих та середніх підприємств і підприємців, які постраждали від війни. Подавати заявки можна у таких громадах двох областей:

Харківська область: Вільхівська, Роганська, Безлюдівська, Мала Данилівська, Височанська, Дергачівська, Солоницівська, Пісочанська, Циркунівська та Золочівська;

Миколаївська область: Баштанський, Вознесенський та Миколаївський.

Щоб претендувати на бізнес-грант, потрібно дотриматися таких вимог:

Бути зареєстрованим підприємством з максимальною кількістю працівників — до 20 осіб; Мати мінімум два роки досвіду роботи у сфері бізнесу; Сплачувати податки за останні шість місяців; Створити бізнес-план з описом того, як будуть використовувати грант; Показати, що товар чи послуги відповідають ринковому попиту; Відсутні юридичні перешкоди для отримання гранту; Не мати подібної допомоги упродовж останніх шести місяців.

Організатори зауважили, що всебічний та добре підготовлений бізнес-план матиме суттєвий вплив на кінцеве рішення щодо надання гранту.

Читайте також:

Розмір фінансового гранту та як подати заявку

За інформацією DRC, сума гранту залежить від розміру та бізнес-плану кожного підприємства і становить від 1 000 до 5 000 доларів.

Для попередньої реєстрації на отримання гранту для бізнесу необхідно подати онлайн-запит та заповнити всю інформацію.

Після цього усі заявки оцінять відповідно до критеріїв відбору програми і команда DRC зв'яжеться з підприємствами, які відповідатимуть критеріям відбору для продовження наступних етапів відбору.

Заявки прийматимуть до 31 травня у Харківській області та до 30 червня у Миколаївській області. Оскільки очікують отримати велику кількість заявок, то повідомлення про те, чи потрапив заявник до шорт-листа, надійде упродовж максимум трьох місяців.

"Кількість грантів обмежена, і посилання для реєстрації може бути закрито після досягнення максимальної кількості заявок. Подання заявки не гарантує, що ви отримаєте грант на розвиток бізнесу", — йдеться у повідомленні.

Оголошення. Джерело: DRC

Як повідомляли Новини.LIVE, у травні доступна грошова допомога від організації захисту дітей UNICEF. У ремах програми деякі родини зможуть отримати підтримку у 6 500 грн. Кошти можна використати на потреби дітей.

Також Новини.LIVE писали, кому доступна грошова допомога від Червоного Хреста у травні. Скористатися можливістю отримати виплати можна буде жителям прифронтових громад Сумської області. Кошти нададуть соціально незахищеним категоріям громадян на пів року.