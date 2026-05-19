Виплати від УВКБ: хто ще з українців зможе оформити грошову допомогу у розмірі 11 000 грн

Наприкінці весни 2026 року в ще одному з українських міст стала доступна грошова допомога від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Родини зможуть оформити на кожну особу від майже 11 000 грн фінансової допомоги.

Хто ще з українців зможе оформити грошову допомогу від УВКБ

Згідно з інформацією організації, у травні запис на виплати відкрили для жителів Миколаєва. Взяти участь у програмі підтримки від УВКБ можуть як мешканці цього міста, які виїздили через загрози безпеці в інші регіони чи за кордон, так і переселенці, які прибули з інших областей на тимчасовій основі. А саме долучитися до програми можуть:

Переселенці, які перемістилися протягом останніх 45 днів через загрози для життя, обстріли чи обов’язкову евакуацію. ВПО, які переїхали від 46 днів до шести місяців з домівок через війну. Громадяни, які повернулись в Україну чи з іншого регіону за останній рік та не раніше трьох місяців.

Серед основних критеріїв відбору для двох останніх груп:

щомісячний дохід не перевищує 8 300 грн на кожного в домогосподарстві за місяць;

важливі близькість до лінії фронту, умови проживання, склад родини, наявність категорії вразливості.

Також можна подати заявку, навіть якщо одержували виплати від інших фондів, проте минуло більш ніж три місяці.

Як оформити допомогу та необхідні документи

Мешканці Миколаєва можуть записатися в електронну чергу до пункту збору даних в реєстраційний центр програми "Грошова допомога від УВКБ" дистанційно.

Після успішного заповнення форми партнер організації (БФ "Право на захист") зателефонує для подальшої перевірки та узгодження дати та адреси прийому.

"Заповнюйте, будь ласка, анкету 1 раз і очікуйте, коли з вами зв'яжуться і запросят до офісу. Представники організації зв’яжуться з вами лише у разі повної відповідності вашої родини встановленим критеріям програми", — йдеться у повідомленні.

Потрібно підготувати такі документи (оригінали):

паспорт та ідентифікаційний код;

довідку ВПО (інше підтвердження виїзду);

свідоцтво про народження дітей;

номер банківського рахунку IBAN;

документи з підтвердженням інвалідності/опіки.

За новими правилами, постраждалим від війни залежно від життєвих обставин нарахують від близько 11 00 до 12 000 грн.

