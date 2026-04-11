Яку максимальну суму можна переказати родичу на картку: ліміти у квітні

Яку максимальну суму можна переказати родичу на картку: ліміти у квітні

Дата публікації: 11 квітня 2026 13:35
Ліміти на карткові перекази: яку максимальну суму можна відправити родичу на картку у квітні 2026 року
Банківська картка в руці. Фото: Новини.LIVE

Переказ грошей на банківську картку родичам чи знайомим — звична фінансова операція для багатьох українців. Однак банки встановлюють певні обмеження на суму таких транзакцій, особливо якщо клієнт не може підтвердити свої доходи.

Новини.LIVE розповідають, яку максимальну суму можна переказати на картку родичу, від чого залежать ліміти та коли банк може їх змінити.

Скільки грошей можна переказати з картки на картку

Як повідомлялося на сайті Нацбанку, ще наприкінці 2024 року найбільші банки та фінансові компанії України підписали спеціальний меморандум, який передбачає обмін інформацією про клієнтів та встановлення обмежень на щомісячні вихідні перекази для тих користувачів, які не можуть підтвердити офіційні доходи.

У квітні 2026 року діють такі ліміти:

  • 100 000 грн на місяць — для клієнтів із середнім рівнем ризику;
  • 50 000 грн на місяць — для користувачів, яких банки віднесли до категорії високого ризику.

Ці обмеження стосуються переказів як за номером банківської картки, так і за реквізитами IBAN. При цьому не має значення, кому відправляються кошти — родичу чи сторонній особі. 

Водночас у разі, якщо клієнт може підтвердити вищий рівень доходів, фінансова установа має право переглянути встановлені ліміти після додаткової перевірки.

Як правильно переказувати гроші родичам

Якщо перекази між родичами здійснюються дуже часто, вони можуть викликати питання у податкової. Тому важливо завжди вказувати ступінь споріднення та конкретну мету переказу. Це допоможе уникнути підозр у систематичному отриманні доходів.

Фахівці українського фінансово-бухгалтерського порталу "Дебет-Кредит" рекомендують для уникнення проблем з податковою писати у призначенні платежу так:

  • "Подарунок від матері на день народження";
  • "Грошова допомога від батька на навчання";
  • "Подарунок від бабусі на випускний";
  • "Фінансова підтримка від дружини на лікування";
  • "Допомога батькам на комунальні платежі";
  • "Фінансова підтримка сина на навчання";
  • "Допомога дочці на оренду житла";
  • "Матеріальна допомога родичам на ліки" тощо.

Зазначається, що подарунки між родичами 1-2 рівня (батьки, діти, подружжя) не оподатковуються. Тому чітке зазначення родинних зв’язків в призначенні платежу особливо важливе.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Дії змінився розмір комісій за платежі. Так, при оплаті державних послуг, податків, штрафів та судових зборів українці платитимуть менше. Водночас комісії при купівлі облігацій стануть вищими. 

Також Новини.LIVE розповідали, що ПриватБанк тимчасово змінив правила міжнародних міжбанківських переказів. Оновлення торкнуться власників карток Mastercard. Зокрема вони зможуть отримати підвищений кешбек з транзакцій. Пропозиція діє до 25 травня 2026 року.

грошові перекази банківські карти ліміти
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
