Курс євро в Україні на рівні 44 гривень: експерт сказав, коли валюта припинить дорожчати

Долари в гаманці, люди, пункт обміну валют. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Національний банк України (НБУ) на 23 травня 2026 року розрахував офіційний курс долара до гривні на рівні 44,23 гривень — це новий історичний рекорд. Натомість у державному бюджеті курс закладений на рівні 45,5 гривень за долар. Тож до кінця року валюта може здорожчати ще більше.

Про це сказав в етері програми Вечір.LIVE колишній Радник Президента України Олег Устенко.

Що відбувається з курсом долара і що буде далі

Як пояснив Олег Устенко, якщо на початку року курс був на рівні 44 гривень за долар, то наприкінці 2026-го має становити близько 46 гривень за долар. Однак це станеться за однієї умови: якщо показники втримуватимуть на рівні, який закладений у держбюджеті.

"Якщо курс буде нижчий, ніж середньорічний у держбюджеті, то є ризики того, що дохідна частина держбюджету не буде виконана, і проблеми виникнуть впринципі з держбюджетом. Структура нашого держбюджету така, що увесь наш заробіток спрямовується на сектор безпеки і оборони. Тож для тут ризики будуть колосальні", — сказав експерт.

Він підкреслив, що допоки триває війна, населенню не варто сподіватися на суттєве укріплення гривні щодо іноземних валют. Можливо це станеться вже після війни, коли:

Читайте також:

швидко зростатиме експорт;

скорочуватиметься імпорт;

прийдуть іноземні інвестиції;

покращиться якість бізнес-клімату.

Чому курс євро залишається стабільним

Курс євро до гривні є таким, яким був раніше, і Олег Устенко пов'язує цю стабільність не стратегією Нацбанку чи діями на міжбанківському ринку.

"Долар на світовому ринку укріпився щодо євро впродовж останніх 2-3 днів. Долар опустився з 1.18 до 1.16.Тобто, раніше за 1 євро можна було отримати 1 долар 18 центрів, а тепер — 1 долар 16 центів", — зазначив Олег Устенко.

За його словами, фінансовий ринок України продовжує орієнтуватися на курс з державного бюджету, у якому середній показник для євро встановили на рівні 54 гривень за 1 долар. Це, як підкреслив колишній Радний Президента — справедлива ціна, якщо вважати що курс євро до долара зберігатиметься в межах до 1.2.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки грошей можна зберігати вдома. У законодавстві відсутні будь-які обмеження щодо суми готівки. Та щоб не втратити заощадження, краще прислухатися до порад експертів.

Ще Новини.LIVE писали, що в Україні в обігу є долари різних років випуску та номіналів. Усі банкноти є дійсними, проте деякі з них доволі проблемно обміняти. Відомо, чому так відбувається.