Скільки грошей можна тримати вдома в Україні: готівкові "ліміти"

Людина виймає гроші з конверта.

Українці вже давно адаптувалися до нових реалій і дедалі частіше тримають вдома запас готівки на випадок блекаутів чи інших непередбачуваних ситуацій. Водночас тут важливо знайти баланс. Грошей має вистачити "про всяк випадок", але не настільки багато, щоб наражати себе на ризики.

Скільки готівки можна тримати вдома в Україні, розповіла Новини.LIVE фінансова консультантка Олена Коник.

Скільки грошей варто мати готівкою

Експертка зазначила, що готівковий запас мати вдома необхідно. Адже в умовах війни не виключений будь-який форс-мажор, як от відключення електроенергії або збій у роботі банківських застосунків.

Водночас надто великі суми зберігати "під подушкою" небезпечно, враховуючи, що окупанти майже щоночі обстрілюють цивільні міста.

"Саме тому потрібно шукати баланс між тим, скільки потрібно зберігати грошей вдома, щоб це було і комфортно, і безпечно. Адже тут йдеться саме про таку собі "тривожну грошову валізку", а не фінансову подушку безпеки", — додала Олена Коник.

Фінансова консультантка рекомендує, формуючи готівковий запас, насамперед враховувати свої доходи та витрати:

дохід до 20 000 грн/місяць — готівковий запас від 2 000 до 10 000 грн;

дохід до 40 000 грн/місяць — від 4 000 до 20 000 грн;

дохід до 100 000 грн/місяць — від 7 000 до 40 000 грн.

"Загалом краще тримати запас готівки, що дорівнює 1–1,5 місячних витрат сім’ї. Усе, що вище — переводити на банківські рахунки, депозити чи розподіляти у різні фінансові інструменти", — вважає експертка.

Чому не можна тримати велику суму вдома

Законодавство України не передбачає якихось лімітів в цьому питанні. Проте тримати готівкою більше зазначених сум немає сенсу, запевняє Олена Коник. Адже гроші знецінюються, а ризик втрат перевищує вигоду.

До того ж дуже важливо тримати готівку не "під подушкою", а обрати місце, якого не дістанеться ані злодій, ані стихійне лихо.

"Ефективними місцями для сховку готівки є сейф, або у наших реаліях — вогнетривкі сховища, які можуть врятувати й готівку, і документи або коштовності у випадку пожежі", — зазначила експертка.

Якщо ж немає сейфа, то можна розподілити гроші у кілька сховків, які були б надійними й не привертали до себе увагу. І, звісно, не варто розповідати кому б то не було, де ви тримаєте готівку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, у яких випадках зняття готівки в банкоматі підвищує ризик потрапляння під фінмоніторинг. Водночас це не єдина причина для перевірки. Підозру можуть викликати й інші дії з грошима.

Також Новини.LIVE писали, яку максимальну суму можна переказати родичу на картку. В українських банках передбачені ліміти на суму таких транзакцій, особливо якщо клієнт не може підтвердити свої доходи.