Головна Фінанси Готівкові запаси: які купюри доларів краще купувати у 2026 році

Дата публікації: 9 травня 2026 12:00
Які купюри доларів краще купувати у 2026 році: роки випуску та номінали
Люди біля обмінника, долари на столі. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні долари використовують як юридичні, так і фізичні особи для розрахунків, платежів та зберігання заощаджень. В готівковому обігу зустрічаються купюри різних років випуску та номіналів. Проте з деякими з них при обміні можуть виникнути складнощі.

Які купюри доларів краще купувати у 2026 році, розповіли фахівці Ідея Банку, передають Новини.LIVE.

Які долари не приймають в Україні

Під час обміну валюти українці часто сумніваються, чи приймають банкноти старих років — наприклад, 1996 або 2003 року. Попри те, що такі купюри поступово зникають з обігу, вони все ще залишаються дійсними.

Законодавство України не встановлює обмежень щодо року випуску доларових банкнот. Це означає, що долари 1996, 2003, 2006 року чи будь-якого іншого періоду є платіжними і мають прийматися фінансовими установами.

Водночас на практиці іноді трапляються відмови — зазвичай через внутрішні правила обмінників або стан купюри. У таких випадках рішення можна оскаржити або звернутися до іншого пункту обміну.
Фактично долари можуть не прийняти лише через їхній стан.

Найпоширеніші причини:

  • розриви або пошкодження в кількох місцях;
  • значний знос (стертість, дірки, відсутні частини купюри);
  • сліди цвілі (особливо якщо уражено велику площу);
  • великі плями, пропалини або інші серйозні дефекти.

Якщо пошкодження заважають перевірити справжність банкноти або розпізнати її захисні елементи, фінансова установа має право відмовити в обміні.

Які долари краще купувати у 2026 році

Фінансові експерти сходяться на думці: усі доларові банкноти, випущені з 1914 року, залишаються дійсними, якщо вони не мають критичних пошкоджень. Це підтверджується і вимогами НБУ до банків та обмінників.

Проте для зручності краще обирати купюри новішого зразка, адже вони:

  • рідше викликають запитання в обмінниках;
  • мають сучасні елементи захисту;
  • краще приймаються за кордоном.

Щодо номіналу — усе залежить від ваших цілей. Для повсякденних витрат або подорожей за кордоном зручні дрібні купюри (1–20 доларів). Якщо ж плануються великі покупки або заощадження — доцільніше використовувати банкноти по 50 і 100 доларів.

Як обміняти старі долари

Якщо обмінник відмовив у прийомі старих купюр, це не означає, що вони втратили цінність.

У такому випадку можна:

  • звернутися до державного банку — там суворіше дотримуються правил НБУ;
  • спробувати інший обмінний пункт;
  • у разі сумнівів щодо стану банкноти — звернутися до НБУ для офіційної оцінки.

Якщо ж купюра сильно пошкоджена, її можуть прийняти лише після додаткової перевірки або на інкасо.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яку суму готівки можна тримати вдома в Україні. Загалом законодавством не передбачено якихось обмежень в цьому питанні. Водночас, щоб не втратити заощадження, варто дотримуватися рекомендацій експертів. 

Також Новини.LIVE писали, скільки грошей тримають українці на рахунках у банках. Загальна сума вкладів виросла на 30 млрд гривень з початку 2026 року. 

Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Вікторія Ілюхіна
