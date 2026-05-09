Які купюри доларів краще купувати у 2026 році: роки випуску та номінали

В Україні долари використовують як юридичні, так і фізичні особи для розрахунків, платежів та зберігання заощаджень. В готівковому обігу зустрічаються купюри різних років випуску та номіналів. Проте з деякими з них при обміні можуть виникнути складнощі.

Які купюри доларів краще купувати у 2026 році, розповіли фахівці Ідея Банку, передають Новини.LIVE.

Які долари не приймають в Україні

Під час обміну валюти українці часто сумніваються, чи приймають банкноти старих років — наприклад, 1996 або 2003 року. Попри те, що такі купюри поступово зникають з обігу, вони все ще залишаються дійсними.

Законодавство України не встановлює обмежень щодо року випуску доларових банкнот. Це означає, що долари 1996, 2003, 2006 року чи будь-якого іншого періоду є платіжними і мають прийматися фінансовими установами.

Водночас на практиці іноді трапляються відмови — зазвичай через внутрішні правила обмінників або стан купюри. У таких випадках рішення можна оскаржити або звернутися до іншого пункту обміну.

Фактично долари можуть не прийняти лише через їхній стан.

Найпоширеніші причини:

розриви або пошкодження в кількох місцях;

значний знос (стертість, дірки, відсутні частини купюри);

сліди цвілі (особливо якщо уражено велику площу);

великі плями, пропалини або інші серйозні дефекти.

Якщо пошкодження заважають перевірити справжність банкноти або розпізнати її захисні елементи, фінансова установа має право відмовити в обміні.

Які долари краще купувати у 2026 році

Фінансові експерти сходяться на думці: усі доларові банкноти, випущені з 1914 року, залишаються дійсними, якщо вони не мають критичних пошкоджень. Це підтверджується і вимогами НБУ до банків та обмінників.

Проте для зручності краще обирати купюри новішого зразка, адже вони:

рідше викликають запитання в обмінниках;

мають сучасні елементи захисту;

краще приймаються за кордоном.

Щодо номіналу — усе залежить від ваших цілей. Для повсякденних витрат або подорожей за кордоном зручні дрібні купюри (1–20 доларів). Якщо ж плануються великі покупки або заощадження — доцільніше використовувати банкноти по 50 і 100 доларів.

Як обміняти старі долари

Якщо обмінник відмовив у прийомі старих купюр, це не означає, що вони втратили цінність.

У такому випадку можна:

звернутися до державного банку — там суворіше дотримуються правил НБУ;

спробувати інший обмінний пункт;

у разі сумнівів щодо стану банкноти — звернутися до НБУ для офіційної оцінки.

Якщо ж купюра сильно пошкоджена, її можуть прийняти лише після додаткової перевірки або на інкасо.

