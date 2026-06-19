У ПриватБанку попередили, хто і які дані має подати упродовж 30 днів

Жінка тримає смартфон, банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Клієнти державного "ПриватБанку" можуть втратити доступ до власних рахунків у разі ігнорування вимоги щодо надання актуальної інформації, яку необхідно подавати з певною періодичністю. Для відповідної процедури відводиться 30 днів, а пройти її можна у дистанційному режимі.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на матеріали банку.

Хто має подати інформацію ПриватБанку упродовж 30 днів

Як зазначають у державній банківській установі, вимога актуалізації персональних даних закріплена на законодавчому рівні. Це передбачено законом 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Зокрема, за відсутності ризиків клієнти ПриватБанку зобов'язані проходити таку процедуру щонайменше раз на п'ять років. Проте термін оновлення відомостей для кожного клієнта є індивідуальним, адже залежить від рівня ризику для ділових відносин.

У разі надходження від фінустанови запиту з проханням оновити інформацію клієнту нададуть 30 днів на подання необхідних даних та документів. Водночас, ігнорування вимоги у відведений термін загрожуватиме блокуванням рахунку.

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Як актуалізувати інформацію клієнтам ПриватБанку

Подати актуальні дані можна кількома способами: особисто через банківське відділення або дистанційно через застосунок "Приват24".

Зокрема, для актуалізації анкетних даних через застосунок потрібно виконати кілька кроків:

У "Приват24" натиснути на опцію "Актуалізувати інформацію"; Підтвердити відсутність зв’язків з країнами-агресорами (Росія/Білорусь). Ввести ПІН-код картки для підтвердження; Заповнити особисті дані; Додати документ (підтягнути із застосунку "Дія"/вибрати зі списку, сфотографувати документ, якщо не скористалися "Дією"); Заповнити адресу реєстрації чи проживання; Зазначити соціальний статус; Після цього слід дочекатися появи позначки "Документи отримано на перевірку"; Перейти у повідомлення "Підпишіть документи. Залишився останній крок"; Підписати сформовані документи.

Ще Новини.LIVE розповідали, як забрати гроші клієнтам ПриватБанку, якщо банк розірвав договір. Така ситуація може виникнути через фінансовий моніторинг. Банк надає громадянам тільки 30 днів після розірвання договору для того, щоб забрати кошти з рахунку. Для цього треба зібрати спеціальний пакет джокументів.

Також Новини.LIVE писали, що клієнтам ПриватБанк нарахує компенсації. У рамках програми громадяни можуть отримати 3 500 грн. Такі суми нараховуються щомісяця. Для цього треба здійснити деякі перекази через Western Union. Також передбачаються інші суми бонусів.