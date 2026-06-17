ПриватБанк презентував оновлений додаток: які функції з'явилися у Приват24

Чоловік біля ПриватБанку, мобільний додаток Приват24. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Оплатити податки, переказати гроші чи навіть змінити дизайн банківської картки тепер можна швидше та зручніше. ПриватБанк оновив застосунок Приват24, додавши низку корисних інструментів.

Які опції вже доступні користувачам, розповідає Новини.LIVE.

Що змінилося у Приват24

Одним із головних нововведень став оновлений головний екран застосунку. Користувачі можуть обирати нові кольорові теми та налаштовувати інтерфейс на свій смак.

Також українцям стали доступні анімовані скіни для банківських карток. Можна обрати вподобаний варіант оформлення в налаштуваннях.

Перекази спростили

Оновлення зачепило і грошові перекази. У застосунку з’явився спосіб оплати, який дозволяє підтягнути дані з Apple Pay або Google Pay . Це має зменшити ризик помилкових переказів, адже тепер не потрібно вводити реквізити вручну.

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Податкові декларації у додатку

Для підприємців та платників податків з'явився розділ для роботи з податковими деклараціями. Можна переглядати подані документи, відстежувати їхній статус та виконувати необхідні дії безпосередньо через Приват24, не переходячи на інші платформи.

Оновили кредитні сервіси

Основні послуги, пов'язані з кредитуванням, тепер зібрані в окремому меню. Це дозволяє швидше знаходити потрібну інформацію про ліміти чи заборгованість та керувати кредитами.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ПриватБанк запустив новий спосіб грошових переказів з-за кордону через міжнародний сервіс Paysera. Йдеться про систему, яка дозволяє надсилати кошти в Україну прямо зі смартфона через систему PrivatMoney. Це швидше і простіше, а гроші зараховуватимуться майже миттєво.

Ще Новини.LIVE повідомляли, що в ПриватБанку діють ліміти на перекази, які встановлені правилами фінмоніторингу. Для більшості клієнтів вони сягають до 1 млн грн на місяць або до 350 операцій. Водночас ці обмеження можна обійти, якщо підтвердити походження коштів документами.