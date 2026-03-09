Відео
Україна
Головна Фінанси Газ зі знижкою для УБД — хто з військовослужбовців отримає у березні

Газ зі знижкою для УБД — хто з військовослужбовців отримає у березні

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 20:38
Пільги для учасників бойових дій — яку знижку на газ можуть отримати військовослужбовці
Гроші у військовій формі й балони з газом. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні військовослужбовці користуються цілою низкою пільг від держави. Наприклад, у березні 2026 року деякі з них можуть оформити знижку на купівлю газу. 

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Читайте також:

Знижка на газ для військових

Ця пільга, як зазначалося раніше на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ), доступна військовослужбовцям зі статусом учасника бойових дій. Так, захисникам надається знижка у розмірі 75% від вартості балона зі скрапленим газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання. Пільгою користуються УБД, які проживають у будинках без центрального опалення.

Як надається пільга

Знижка розповсюджується на 21 квадратний метр опалювальної площі на одну особу, яка наділена правом на отримання пільги й постійно проживає у квартирі чи будинку. Також додатково враховують 10,5 квадратних метрів на сім'ю. 

Площа розрахунку може збільшитися за умови, що у сім’ї є непрацездатні особи. Якщо в сім'ї є лише непрацездатні люди, тоді знижка у 75% знижка за користування газом для опалювання житла враховуватиметься на подвійний розмір нормативної опалювальної площі — 42 квадратних метри на кожну особу та 21 квадратний метр на сім’ю.

Кому призначають пільгу

Знижка належить не тільки учасникам бойових дій —нею можуть скористатися й члени родини військовослужбовця, якщо вони спільно проживають. Це:

  • дружина чи чоловік; 
  • неповнолітні діти; 
  • повнолітні діти з інвалідністю; 
  • діти, якими ветеранам опікується;
  • особа, яка доглядає за ветераном з I групою інвалідності; 
  • батьки, зокрема непрацездатні.

Оформлення знижки відбувається у Пенсійному фонді. Щоб пройти процедуру, потрібно надати паспорт, посвідчення УБД та обліковий обліковий номер платника податків. 

Документи на розгляд приймають у  сервісному центрі ПФУ за місцем проживання особи, яка має право на пільги. Також доступне онлайн оформлення — на вебпорталі електронних послуг фонду.

Як повідомлялося раніше, влада на місцях може забезпечувати захисників додатковими пільгами. Наприклад, їм надаються знижки на товари та послуги, також діють програми матеріальної допомоги. Ще ми писали, як держава підтримує дітей УБД. Деяким з них, наприклад, допомагають фінансово зі здобуттям освіти. 

гроші ветерани пільги УБД військовослужбовці
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
