До 20 653 грн: для трьох груп осіб переглянули мінімальні пенсії

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

У березні 2026 року в Україні переглянули розміри мінімальних пенсій для ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС з інвалідністю. Розмір таких виплат визначено як частку середньої заробітної плати за попередній рік, що гарантує підвищення в автоматичному режимі.

Про те, які тепер актуальні суми, розповідають Новини.LIVE.

Право на підвищені гарантовані пенсії у 2026 році

Питання призначення виплат для цієї категорії громадян регулює закон №1584-ІХ, що вніс зміни до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Гарантований рівень виплат передбачений для громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, щодо яких встановлений причинний зв’язок інвалідності з катастрофою.

У мінімальні розміри пенсій таких громадян входять надбавки, підвищення, додаткові пенсії, цільова грошова допомога, сума індексації та інші доплати та компенсації до пенсій, крім виплат за особливі заслуги перед державою. Сума для різних груп інвалідності формується, виходячи з рівня середньої зарплати (доходу) в Україні, з якої сплачувались страхові внески та яка враховувалась для обчислення пенсії за минулий рік:

для осіб з інвалідністю першої групи надається 100 відсотків розміру середньої зарплати;

для осіб з інвалідністю другої групи — частка у 80 відсотків від середнього доходу;

для осіб з інвалідністю третьої групи передбачено 60 відсотків від середньої зарплати.

Як змінились суми виплат для ліквідаторів з інвалідністю

Щороку з 1 березня проводиться перерахунок пенсії, виходячи із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за рік, що передує року перерахунку.

За даними ПФУ, середня заробітна плата, яка враховується для визначення пенсії за 2025 рік, підвищилась до 20 653 грн.

З огляду на це, у березні мінімальна гарантована пенсійна виплата для громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС становить 20 653 грн для осіб з інвалідністю першої групи. А також:

16 522 грн — для людей з інвалідністю другої групи;

12 392 грн — для громадян з інвалідністю третьої групи.

Раніше ми писали, які передбачені надбавки до пенсій учасникам бойових дій. Зокрема, норми законодавства передбачають підвищення на 25% від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (оскільки мінімум дорівнює 2595 грн, то надбавка становить 648 грн).

Також розповіли, коли громадяни мають право подавати скарги до Пенсійного фонду для правильного нарахування виплат. Це можна робити особисто та за допомогою представника.

Часті питання

Які ще є переваги для чорнобильців на пенсії

За даними ПФУ, державна підтримка чорнобильців передбачає також надання права на скорочення віку виходу на пенсію від одного до 10 років. Це залежить від того, який рівень був радіологічного забруднення, де проживав чи працював громадянин, а також загального часу проживання або діяльності у небезпечній зоні.

Кому урізали високі пенсії у 2026 році

На максимальні розміри спеціальних пенсій поширюється обмеження. Йдеться про ті виплати, які перевищують 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян. У 2026 році сума, яка вимагає чітких лімітів, становить 25 950 грн. Зокрема, якщо пенсія від 10 до 11 прожиткових мінімумів, то будуть виплачувати 50% цієї частини.

У списку: держслужбовці, прокурори, судові експерти, народні депутати, посадовці НБУ, урядовці, дипломати, посадовці місцевого самоврядування, науковці, військові, чорнобильці.