Фіндопомога Acted: українці отримають 11 000 грн навесні

Фіндопомога Acted: українці отримають 11 000 грн навесні

Дата публікації: 24 березня 2026 08:00
Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE

В одному з регіонів українці мають можливість отримати грошову допомогу від гуманітарної організації "Acted" у розмірі майже 11 000 грн. Заявки можна подавати громадянам, які постраждали через бойові дії, а також вразливим соціальним групам людей.

Про те, хто і як може взяти участь у програмі, розповідає редакція Новини.LIVE.

Кому доступна фінансова допомога Acted навесні

Гуманітарна організація "Acted" працює у Сосницькій громаді Чернігівської області. Там до 31 березня 2026 року триває реєстрація на грошову допомогу.

Виплати передбачені для домогосподарств, які мають один чи кілька критеріїв вразливості. А саме:

  1. Багатодітні родини (з трьома і більше дітей до 18 років);
  2. Сім'ї з малолітніми дітьми до двох років;
  3. Родини з вагітними жінками;
  4. Домогосподарства з особами з інвалідністю першої-другої групи;
  5. Родини з громадянами, у яких є хронічні хвороби;
  6. Домогосподарства з маломобільними особами, яким необхідний сторонній догляд;
  7. Родини з особами похилого віку (від 60 років);
  8. Домогосподарства, які очолюють жінки;
  9. Родини з самотніми батьками з дітьми;
  10. Домогосподарства, що постраждали від бойових дій /обстрілів, якщо руйнувань зазнало житло, поранено чи втрачено членів родини.

Розмір фінансової допомоги та правила реєстрації 

У рамках програми заявники зможуть отримати допомогу у розмірі 3 600 грн на місяць для кожного члена родини. Оскільки виплати розраховані на три місяці, громадяни приблизно зможуть отримати по 11 000 грн. Кошти перерахують одноразово відразу за три місяці.

За даними організації, запис претендентів на участь у програмі триватиме до 31 березня 2026 року.

Попередня реєстрація можлива за номерами телефонів ГО "Acted" (у будні з 9:00 до 16:00):

  • +38 (067) 131 10 02;
  • +38 (063) 453 57 10;
  • +38 (095) 285 29 84.

Також українців попередили, що наявність наведених категорій не є гарантією отримання допомоги, проте є обов’язковою для участі.

Раніше повідомлялося, що у березні у Дніпропетровській області реалізовують програму підтримки аграрної сфери. Громадяни на розвиток власного сільського господарства мають можливість оформити фіндопомогу до 38 000 грн. 

Також ми писали, що міжнародна ініціатива JERU приймає заявки на програму допомоги для розвитку бізнесу. У її рамках заявникам нададуть до 77 000 грн

Часті питання

Як переселенцям не втратити право на держдопомогу

Уряд дозволив українським переселенцям пройти процедуру ідентифікації до 1 липня цього року. Таку вимогу не встигли виконати до кінця року, а тому сотням тисяч громадянам не надійшли державні виплати.

Через масовість проблеми Кабінет міністрів вирішив надати можливість підтвердити власну особу протягом ще кількох місяців та зобов'язав ПФУ донарахувати невиплачену соціальну допомогу від держави.

Також Кабмін спростив доступ до послуг Пенсійного фонду для таких категорій громадян. Зокрема, збільшили кількість операторів, організували мобільні бригади та ввели електронну чергу.

Яка ще доступна підтримка ВПО навесні 

Окрім того, навесні благодійний фонд "Право на захист" надає фінансову допомогу у кількох регіонах. Йдеться про суму у 3 600 грн на тримісячний термін на кожну особу в родині. У рамках ініціативи кожен громадянин зможе отримати по майже 10 800 грн.

Участь у програмі можуть брати тільки ті українці, які потрапили у скрутне життєве становище.

З питанням реєстрації у програмі "Консорціум Реагування" у низці областей з підтримки громадян можна ознайомитися на сайті організації.

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
