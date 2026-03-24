Допомога UNHCR для ВПО: вразливі категорії отримають 10 800 грн

Жінка тримає кілька грошових купюр у руках.

Наприкінці березня 2026 року UNHCR Ukraine, що є представництвом Aгентства ООН у справах біженців, поновило реєстрацію на надання фінансової допомоги у розмірі 10 800 грн ще в одному з українських міст. Зокрема, заявки на виплати зможуть подати внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Про це поінформувала пресслужба представників організації.

Де стала доступною допомога від UNHCR Ukraine

Представники Агентства ООН у справах біженців поновили свою роботу у місті Одеса. Через обмежене фінансування програма буде доступною тільки для українців, які за останні шість місяців року переїхали з небезпечних областей або повернулись на свою колишню адресу проживання, зі статусом внутрішнього переселенця, а також громадяни, які виїздили з країни через війну, однак нині повернулись на батьківщину.

Серед умов для можливості звернутися за виплатами від UNHCR Ukraine:

відсутність виплат від інших фондів за останні три місяці;

дохід родини не перевищує 6 300 грн;

наявність вразливості.

Йдеться про такі вразливі категорії громадян:

неповні сім'ї (самотній батько/мати) з малолітніми дітьми, особами похилого віку;

родини з людьми старшого віку;

сім'ї з громадянами похилого віку та малолітніми дітьми;

родини з громадянами з інвалідністю чи важкими хворобами.

Як взяти участь у програмі фінансової підтримки

Громадяни зможуть подати заявки, заповнивши спеціальну форму. Йдеться про заявку на електронну чергу в реєстраційний центр програми "Грошова допомога від УВКБ ООН" в місті Одеса.

Після цього заявників можуть запросити в офіс за адресою: вул. Старопортофранківська, 103-а. Графік роботи: понеділок — п'ятниця з 9:00 — 17:00

Раніше повідомлялося, що 24 березня УВКБ ООН приймає заявки від переселенців на Сумщині. Йдеться про оформлення виплат на тримісячний період.

Ще розповідали, що у Чернігівській області громадяни мають змогу оформити фінансову допомогу. У рамках програми вразливі соціальні групи людей отримають по 10 800 грн.

Часті питання

Яка ще доступна допомога для переселенців навесні

До 31 березня внутрішньо переміщені особи можуть взяти участь у програмі від чеської гуманітарної організації People in Need Ukraine. Вона передбачає надання фінансових грантів до 4000 доларів на запуск власної справи.

Взяти участь можуть ВПО, які проживають у громадах двох областей: Дніпропетровській та Харківській. Подавати заявки можна виключно за умови відповідності критеріям. Ініціативу реалізують за фінансової підтримки Швейцарії.

Де надають допомогу ВПО на оренду житла

Наприкінці березня громадяни, які залишили свої оселі через війну та переїхали у Полтаву, можуть взяти участь у проєкті, що передбачає надання коштів на оренду житла. Долучитися можуть ті родини, чий дохід не перевищує 8 422 грн на одну особу.

Реалізовує програму представництво "Карітас України". Подробиці щодо можливості отримання допомоги можна уточнити за телефоном: 380 50 346 46 93.