Ціни на ячмінь в Україні — як змінилися у перші дні жовтня

На українському експортному ринку цього тижня зафіксували зниження цін на фуражний ячмінь. При цьому кількість пропозицій щодо купівлі чи продажу культури суттєво не зросла.

Чому знижуються ціни на експорт

Як йдеться у матеріалі АПК-Інформ, ціни на експортний ячмінь змінюються з декількох причин, а саме:

через зниження попиту експортерів;

через низький інтерес внутрішнього споживача.

збільшення конкуренції в Причорноморському регіоні.

Також на експорт фуражного ячменю тисне зростаюча глобальна пропозиція на цю культуру.

Примітно, що попри подешевшання сільгоспвиробники не поспішають збільшувати пропозицію ячменю. Вони очікують, що з часом цінова кон’юнктура буде більш сприятливою.

На внутрішньому ринку в Україні ячмінь станам на суботу, 4 жовтня коштує 9 169 гривень за тонну, свідчать дані на порталі Tripoli.land.

Зауважимо, що за останні вісім днів ячмінь на українському агроринку дещо подешевшав. Так, найвищою ціна була у суботу, 27 вересня — 9 205 гривень за тонну.

У наступні дні вартість коливалася від 9 190 до 9 194 гривні за тонну, а згодом знизилася до 9 169 гривень за тонну.

Раніше ми розповідали, що в Україні дешевшає кукурудза на фоні сповільнення збиральної кампанії. Дізнавайтесь також, чи зміняться ціни на соняшникову олію восени.