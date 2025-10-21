Ціни на ріпак у жовтні — як подешевшали зернові на ринку

Зерно пересипають у вантажівку. Фото: УНІАН

Подорожчання соняшника та скорочення ринкових пропозицій — головні чинники, які сприяють падінню цін на ріпак у жовтні. При цьому експорт культури збільшився у кілька разів.

Про це пише видання АПК-Інформ.

Реклама

Читайте також:

Чому дешевшає ріпак

Як зазначається у статті, на внутрішньому ринку в Україні деякі переробники знижували ціни, оскільки:

припиняли закупівлю ріпаку;

планували перехід на соняшник.

"Також стрімке зростання вартості соняшнику та скорочення пропозиції ріпаку стримували ринок від подальшого зниження цін", — йдеться у матеріалі.

При цьому спостерігається зростання рівня експорту ріпаку, хоча він все одно поступається торішнім показникам. Причина: експортне мито та необхідність агровиробникам його платити.

Ціна за тонну ріпаку на агроринку

За даними на профільному порталі Tripoli.land, у вівторок, 20 жовтня середня ціна за тонну становить 21 406 гривень. При чому вартість ріпаку змінюється щодня.

Ціни на ріпак в Україні. Скриншот: Tripoli.land

Так, тиждень тому — 13 жовтня, ріпак коштував 21 158 гривень за тонну, та вже до 17 жовтня подорожчав до 21 523 гривень. Далі на ціни чекав обвал до 21 406 гривень.

Як ми писали раніше, кукурудза в Україні дешевшає через затримки зі збиранням нового врожаю. Однак аналітики впевнені, що попит на культуру незабаром відновиться. Також ми розповідали, що крім кукурудзи та ріпаку на агроринку дешевшають й інші культури. Більш-менш стабільними залишаються лише ціни на пшеницю.