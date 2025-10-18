Відео
Ціни на кукурудзу падають — чи буде подорожчання у 2025 році

Ціни на кукурудзу падають — чи буде подорожчання у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 06:30
Оновлено: 21:30
Ціни на кукурудзу в Україні — як подешевшала культура і що буде далі
Збирання врожаю кукурудзи. Фото: УНІАН

Закупівельні ціни на кукурудзу в Україні тримають курс на зниження у жовтні. Тим часом пропозиція кукурудзи на ринку зростає повільно.

Про це повідомляє видання GrainTrade.

Читайте також:

Чому кукурудза дешевшає

Як зазначається у статті, погода без опадів дозволила фермерам сконцентруватися на зборі врожаїв. Трейдери очікують, що згодом пропозицій на ринку кукурудзи побільшає, тому закупівельні ціни наразі знижуються.

"Очікуємо нову хвилю посилення попиту на кукурудзу з боку експортерів найближчими тижнями", — йдеться у повідомленні. 

Зауважимо також, що в Україні наразі обмолочено близько 15% площ (590 тисяч гектарів посівів кукурудзи), з яких зібрано 3,4 мільйона тонн продукції. 

Скільки зараз коштує тонна кукурудзи

Станом на суботу, 18 жовтня, вартість тонни кукурудзи становить 8 676 гривень, свідчать дані на порталі Tripoli.land. За останні вісім днів кукурудза в Україні подешевшала на 30 гривень.

null
Скільки коштує тонна кукурудзи 18 жовтня. Скриншот: Tripoli.land

Так, найвищі цінові показники на ринку фіксувалися у п'ятницю, 10 жовтня. Тонну кукурудзи тоді продавали за ціною у 8 707 гривень. 

Раніше повідомлялося, що в Україні дорожчає ріпак через активність на ринку переробників. Відомо, з якої причини вони купують практично всю продукцію. Дізнавайтесь також, скільки коштує соняшник у жовтні. 

ринок ціни в Україні кукурудза агропромисловість зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
