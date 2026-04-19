Головна Фінанси Аліменти призначають не тільки через розлучення: про що попередили батьків

Аліменти призначають не тільки через розлучення: про що попередили батьків

Дата публікації: 19 квітня 2026 12:37
Аліменти через неналежне виконання батьківських обов'язків: коли можуть призначити
Жінка тримає дитину на руках, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Випадки, коли батьки відмовляються від новонароджених дітей, фіксуються щороку. Як правило, матері залишають немовлят через складні життєві обставини: бідність, відсутність підтримки з боку батька дитини чи родичів, соціальний тиск. Але такі дії можуть мати серйозні правові наслідки — від виплати аліментів й аж до позбавлення батьківських прав.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Сумського міжрегіонального управління Міністерства юстиції у соціальній мережі Facebook.

Реклама

Аліменти за неналежне виконання батьківських обов'язків

Якщо батьки залишать дитину у пологовому будинку без вагомих на це причин, наймовірніше їх позбавлять батьків прав. Це означає, що вони: 

  • втратять особисті немайнові права на дитину та обов’язки з її виховання;
  • не зможуть бути її законними представниками;
  • не отримають допомогу від держави та пільги, передбачені за народження дитини;
  • не стануть усиновлювачами,опікунами чи піклувальниками;
  • втратять майнові права, отримані разом із батьківством (йдеться про право на утримання, спадкування або пенсію у разі втрати годувальника);
  • не матимуть інших прав, заснованих на спорідненості з дитиною.
null
Українцям розповіли про аліменти за неналежне виконнаня батьками своїх обов'язків Скриншот: Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції

При цьому колишні батьки все одно повинні будуть допомагати з утриманням дитини. Суд, позбавляючи людей батьківських прав, визначає стягнення аліментів. Якщо законним представникам дитини ці гроші не потрібні, суд може дозволити нараховувати їх на особистий рахунок у державному банку. Відкрити його потрібно через місяць після того, як судове рішення отримає законну силу. 

Реклама

Що ще варто знати 

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року мінімальний розмір аліментів, як повідомлялося на сайті Міністерства юстиції, становить:

Реклама
  • 1 408,5 гривень щомісяця — для дітей віком до шести років;
  • 1 756 гривень на місяць — для дітей віком від шести до 18 років.

Остаточна сума визначається після того, як держава встановлює базову фінансову підтримку для дитини.

Як розповідали Новини.LIVE, для українців існують тимчасові виплати на дитину за програмою "Дитина не одна". Виплати стають доступними за певних умов. Відомо, на яких підставах держава надаватиме гроші.

Також Новини.LIVE писали про обов'язок батьків дбати про добробут своїх дітей та забезпечувати хороші умови життя. Якщо цього не робити — можуть бути серйозні наслідки, включно з великими штрафами. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

