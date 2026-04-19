Аліменти через неналежне виконання батьківських обов'язків: коли можуть призначити

Випадки, коли батьки відмовляються від новонароджених дітей, фіксуються щороку. Як правило, матері залишають немовлят через складні життєві обставини: бідність, відсутність підтримки з боку батька дитини чи родичів, соціальний тиск. Але такі дії можуть мати серйозні правові наслідки — від виплати аліментів й аж до позбавлення батьківських прав.

Реклама

Аліменти за неналежне виконання батьківських обов'язків

Якщо батьки залишать дитину у пологовому будинку без вагомих на це причин, наймовірніше їх позбавлять батьків прав. Це означає, що вони:

втратять особисті немайнові права на дитину та обов’язки з її виховання;

не зможуть бути її законними представниками;

не отримають допомогу від держави та пільги, передбачені за народження дитини;

не стануть усиновлювачами,опікунами чи піклувальниками;

втратять майнові права, отримані разом із батьківством (йдеться про право на утримання, спадкування або пенсію у разі втрати годувальника);

не матимуть інших прав, заснованих на спорідненості з дитиною.

При цьому колишні батьки все одно повинні будуть допомагати з утриманням дитини. Суд, позбавляючи людей батьківських прав, визначає стягнення аліментів. Якщо законним представникам дитини ці гроші не потрібні, суд може дозволити нараховувати їх на особистий рахунок у державному банку. Відкрити його потрібно через місяць після того, як судове рішення отримає законну силу.

Реклама

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року мінімальний розмір аліментів, як повідомлялося на сайті Міністерства юстиції, становить:

Реклама

1 408,5 гривень щомісяця — для дітей віком до шести років;

1 756 гривень на місяць — для дітей віком від шести до 18 років.

Остаточна сума визначається після того, як держава встановлює базову фінансову підтримку для дитини.

