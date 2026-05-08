Гранти до 10 000 доларів: хто і як може отримати фінансову допомогу у травні

Люди похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

До 31 травня 2026 року у двох областях України доступні бізнес-гранти, покликані підтримати домогосподарства під час війни. У рамках нової програми підтримки від міжнародних організацій найбільш соціально вразливим категоріям громадян можна буде отримати до 10 000 доларів.

Про умови оформлення допомоги розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.

Хто і як може отримати грантову допомогу на бізнес

Як зазначається, йдеться про програму допомоги, що доступна у Миколаївській та Херсонській областях завдяки спільній роботі Данської гуманітарної неурядової організації Dan Church Aid та незалежної норвезької гуманітарної організації Norwegian Church Aid.

Грантові кошти нададуть виключно для відновлення та розвиток підприємницької діяльності. Вони покликані посприяти у відновленні стабільних джерел доходу.

"Спільна програма DanChurchAid & Norwegian Church Aid в Україні (DCA-NCA) реалізує проєкт бізнес-грантів для підтримки мікро- та малого бізнесу в Миколаївській та Херсонській областях. Програма підтримує відновлення та розвиток бізнесу, збереження та створення робочих місць і економічну стійкість громад", — повідомляють організатори.

Читайте також:

Долучитися до участі можуть мікро- та малі бізнеси, за умови:

є офіційна реєстрація, зокрема ФОП/ТОВ;

працюють до 20 км від лінії фронту;

відсутні інші гранти від організацій за останні пів року;

немає боргів, кримінальних або корупційних ризиків.

У пріоритеті будуть бізнеси, які очолюють:

ветерани/члени їхніх родин;

жінки;

переселенці;

громадяни з інвалідністю;

релокований бізнес та той, що зазнав пошкоджень через війну.

Які суми грантів та як зареєструватися у програмі

За правилами програми Dan Church Aid та Norwegian Church Aid, заявникам нададуть кілька видів фінансової допомоги (разом з податками):

На бізнес, де є мінімально одна працевлаштована особа та обов'язкове працевлаштування ще однієї особи — до 10 000 доларів; На бізнес, що веде діяльність самостійно з обов'язковим працевлаштуванням одного громадянина — до 7 500 доларів; На бізнес, що веде діяльність самостійно без наміру додаткового працевлаштування — до 5 000 доларів;

Гроші можна буде витратити на:

придбання обладнання, інструментів та матеріалів, необхідних на відновлення та розвиток бізнесу;

підвищення кваліфікації та навчання працівників;

придбання сировини та матеріалів;

частковий ремонт приміщень;

зарплати для працевлаштованих працівників.

Для реєстрації потрібно заповнити спеціальну онлайн-форму. Заявки прийматимуть до 31 травня цього року.

Питання щодо заявок можна уточнити за номерами телефонів: +38 067 474 20 17, +38 067 562 89 47

Раніше Новини.LIVE розповідали, що навесні в одному з міст можна оформити фіндопомогу від благодійного фонду "Карітас-Спес". За програмою, кожен з родини отримає кошти на базові життєві потреби. Йдеться про суму у 12 300 грн.

Ще Новини.LIVE розповідали, що у десяти регіонах стартував проєкт допомоги, у рамках якого громадянам соціально вразливих груп нададуть виплати. Звернутися можуть громадяни, віком від 60 років, особи з інвалідністю, багатодітні родини.