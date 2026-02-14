Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Податкова знижка на навчання в Україні — як і хто може отримати

Податкова знижка на навчання в Україні — як і хто може отримати

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 17:35
Податкова знижка на навчання — які умови отримання у 2026 році
Людина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE

В Україні існує механізм, за яким студенту або родичу, який оплачує його навчання, повертають певну суму у вигляді податкової знижки на 18%. Та щоб отримати гроші, потрібно знати про деякі важливі нюанси.

Про це розповідає Новини.LIVE, посилаючись на сайті "Дія". 

Реклама
Читайте також:

Податкова знижка на навчання 2026 

У 2026 році податкова знижка надається за 2025 рік. Отримати відшкодування за оплату навчання вдаться, якщо подати документи до 31 грудня.

Податкова знижка поширюється на навчальні заклади державної, комунальної чи приватної форми власності. При цьому студент може перебувати як на денній (стаціонарній), так і на заочній, вечірній або дистанційній формі навчання. 

"Відшкодуванню підлягають лише послуги вітчизняних вищих навчальних закладів. Не відшкодовуються додаткові курси чи навчання на військовій кафедрі", — зазначається на сайті "Дія". 

Як оформити податкову знижку на навчання

Такою можливістю можуть скористатися як студенти, якщо вони працюють і сплачують податки зі своєї зарплати, так і один із членів сім'ї здобувача освіти, але лише першого ступеня спорідненості. Це:

  • мати;
  • батько;
  • дружина;
  • чоловік.

Право на податкову знижку з'являється після подачі декларації про майновий стан та доходи до Державної податкової служби. До декларації треба додати ще деякі документи, а саме:

  • копію паспорта (1, 2 сторінок та сторінки прописки. Документи потрібні як від студента, так і від одного з батьків — того, хто реєструватиме декларацію на отримання податкової знижк);
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків — студента і одного з батьків;
  • копію договору з навчальним закладом із зазначеню вартістю навчання; 
  • копія квитанцій (чеків, платіжних доручень) за оплату за навчання;
  • документи, які підтверджують ступінь споріднення (якщо за навчання сплачують батьки, то знадобиться свідоцтво про народження дитини; 
  • якщо на податкову знижку претендує чоловік або дружина — свідоцтво про шлюб);
  • довідка про заробітну плату (форма № 3);
  • заяву, у якій треба вказати реквізити рахунку. На нього нарахують відшкодування; 
  • декларацію про майновий стан і доходи.

Компенсацію виплатять на банківський рахунок впродовж 60 календарних днів після надходження податкової декларації.

Раніше стало відомо, що в Україні може з'явитися спеціальний фіскальний режим "Вільна гривня". Очікується, що цей проєкт зробить простішою чинну систему оподаткування. Також ми розповідали, які стипендії отримуватимуть студенти у 2026 році. Загалом держава спрямує на виплати молоді понад 6 млрд гривень. 

податки Податкова служба навчання гроші знижка
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації