Податкова знижка на навчання — які умови отримання у 2026 році

В Україні існує механізм, за яким студенту або родичу, який оплачує його навчання, повертають певну суму у вигляді податкової знижки на 18%. Та щоб отримати гроші, потрібно знати про деякі важливі нюанси.

Податкова знижка на навчання 2026

У 2026 році податкова знижка надається за 2025 рік. Отримати відшкодування за оплату навчання вдаться, якщо подати документи до 31 грудня.

Податкова знижка поширюється на навчальні заклади державної, комунальної чи приватної форми власності. При цьому студент може перебувати як на денній (стаціонарній), так і на заочній, вечірній або дистанційній формі навчання.

"Відшкодуванню підлягають лише послуги вітчизняних вищих навчальних закладів. Не відшкодовуються додаткові курси чи навчання на військовій кафедрі", — зазначається на сайті "Дія".

Як оформити податкову знижку на навчання

Такою можливістю можуть скористатися як студенти, якщо вони працюють і сплачують податки зі своєї зарплати, так і один із членів сім'ї здобувача освіти, але лише першого ступеня спорідненості. Це:

мати;

батько;

дружина;

чоловік.

Право на податкову знижку з'являється після подачі декларації про майновий стан та доходи до Державної податкової служби. До декларації треба додати ще деякі документи, а саме:

копію паспорта (1, 2 сторінок та сторінки прописки. Документи потрібні як від студента, так і від одного з батьків — того, хто реєструватиме декларацію на отримання податкової знижк);

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків — студента і одного з батьків;

копію договору з навчальним закладом із зазначеню вартістю навчання;

копія квитанцій (чеків, платіжних доручень) за оплату за навчання;

документи, які підтверджують ступінь споріднення (якщо за навчання сплачують батьки, то знадобиться свідоцтво про народження дитини;

якщо на податкову знижку претендує чоловік або дружина — свідоцтво про шлюб);

довідка про заробітну плату (форма № 3);

заяву, у якій треба вказати реквізити рахунку. На нього нарахують відшкодування;

декларацію про майновий стан і доходи.

Компенсацію виплатять на банківський рахунок впродовж 60 календарних днів після надходження податкової декларації.

