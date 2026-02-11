Мінімальна пенсія 6 000 грн — у Місоцполітики пояснили, коли люди в Україні почнуть жити краще

Літня жінка отримує пенсію. Фото: УНІАН

В Україні готується пенсійна реформа, яка зокрема передбачає підвищення мінімальної пенсії до 6 000 грн. Терміни впровадження змін залежать від наявності фінансів, погодження з Мінфіном та міжнародними партнерами.

Про це розповів міністр соціальної політики Денис Улютін в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

У чому полягатиме пенсійна реформа

"Пенсійна реформа для нас це не просто звичайний крок. Ми маємо розуміти, що загалом пенсійна система після реформування має бути більш чесною, прозорою і стабільною з боку саме фінансової сталості", — наголосив посадовець.

За словами Улютіна, реформа має базуватися на трьох принципах:

Недопущення бідності у пенсійному віці (мінімальна пенсія — 6 000 грн). Справедливий підхід для людей із тривалим стажем і невисокими зарплатами. Перехід від спеціальних пенсій до професійних накопичувальних систем.

"Наразі ці елементи перемішані в пенсійній системі. Тож ми прагнемо це відпрацювати та полагодити", — додав міністр.

Коли запрацює пенсійна реформа

Улютін пояснив, що концепція реформи вже готова, нині Мінсоцполітики проводить узгодження з Міністерством фінансів та міжнародними партнерами на предмет її сталості.

Зокрема відомство працює над довгостроковим фінансовим й демографічним моделюванням більш ніж на 10 років. Це необхідно, щоб уникнути короткострокового ефекту без належного ресурсу в майбутньому.

Після завершення розрахунків реформу винесуть на громадське обговорення.

"Ми намагаємося зробити вже цього року. Але все ж моделювання — це складна річ. Ми аналізуємо кожен запис і кожен рахунок в пенсійній системі, щоб розуміти, чи дійсно реформа буде працювати", — зауважив міністр.

Щодо того, коли люди зможуть отримувати мінімальну пенсію від 6 000 грн, Улютін зазначив, що впровадження може відбутися поетапно — спочатку встановлення мінімальної пенсії, а згодом — вирівнювання системи, або ж одночасно для всіх категорій.

