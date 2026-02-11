Відео
Головна Фінанси Мінімальна пенсія 6 000 грн — коли запрацює пенсійна реформа в Україні

Мінімальна пенсія 6 000 грн — коли запрацює пенсійна реформа в Україні

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 12:53
Мінімальна пенсія 6 000 грн — у Місоцполітики пояснили, коли люди в Україні почнуть жити краще
Літня жінка отримує пенсію. Фото: УНІАН

В Україні готується пенсійна реформа, яка зокрема передбачає підвищення мінімальної пенсії до 6 000 грн. Терміни впровадження змін залежать від наявності фінансів, погодження з Мінфіном та міжнародними партнерами.

Про це розповів  міністр соціальної політики Денис Улютін в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

У чому полягатиме пенсійна реформа

"Пенсійна реформа для нас це не просто звичайний крок. Ми маємо розуміти, що загалом пенсійна система після реформування має бути більш чесною, прозорою і стабільною з боку саме фінансової сталості", — наголосив посадовець.

За словами Улютіна, реформа має базуватися на трьох принципах:

  1. Недопущення бідності у пенсійному віці (мінімальна пенсія — 6 000 грн).
  2. Справедливий підхід для людей із тривалим стажем і невисокими зарплатами.
  3. Перехід від спеціальних пенсій до професійних накопичувальних систем.

"Наразі ці елементи перемішані в пенсійній системі. Тож ми прагнемо це відпрацювати та полагодити", — додав міністр.

 

Коли запрацює пенсійна реформа

Улютін пояснив, що концепція реформи вже готова, нині Мінсоцполітики проводить узгодження з Міністерством фінансів та міжнародними партнерами на предмет її сталості.

Зокрема відомство працює над довгостроковим фінансовим й демографічним моделюванням більш ніж на 10 років. Це необхідно, щоб уникнути короткострокового ефекту без належного ресурсу в майбутньому. 

Після завершення розрахунків реформу винесуть на громадське обговорення.

"Ми намагаємося зробити вже цього року. Але все ж моделювання — це складна річ. Ми аналізуємо кожен запис і кожен рахунок в пенсійній системі, щоб розуміти, чи дійсно реформа буде працювати", — зауважив міністр.

Щодо того, коли люди зможуть отримувати мінімальну пенсію від 6 000 грн, Улютін зазначив, що впровадження може відбутися поетапно — спочатку встановлення мінімальної пенсії, а згодом — вирівнювання системи, або ж одночасно для всіх категорій. 

Раніше ми розповідали, чому деяким пенсіонерам призупинили виплати.

Також дізнавайтеся, що негайно треба зробити пенсіонерам, щоб не втратити пенсію.

пенсії Мінсоцполітики пенсіонери реформа мінімальна пенсія
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
