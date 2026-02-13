Право на пенсію для безробітних громадян — що варто знати про страховий стаж

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

Перебування громадян на обліку у Центрі зайнятості може не гарантувати зарахування в автоматичному режимі страхового стажу для пенсії. У відповідному питанні вирішальним є не просто статус безробітного, а сплата страхових внесків за певні періоди.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інспекцію з питань праці та зайнятості населення однієї з міських рад.

Страховий стаж для права на пенсію безробітним

Згідно із законодавством, кінцева сума пенсії залежить від рівня заробітної плати та набутого страхового стажу. Водночас, стажем вважають тільки той період, протягом якого за громадянина сплачувались внески у розмірі не меншому за мінімально встановлену суму. Виключно такі періоди враховує Пенсійний фонд у праві для оформлення пенсії.

Якщо людина втратила роботу, то може стати на облік у Центрі зайнятості, і за умови надходження страхових внесків, зараховуватиметься стаж.

У страховий стаж можуть включити:

Час, коли громадянин отримував допомогу з безробіття (щомісячні виплати); Період отримання виплат з часткового безробіття; Матеріальну допомогу під час професійного навчання, підвищення кваліфікації/перекваліфікації за направленням центру зайнятості.

Не зарахують до страхового стажу:

одноразову допомогу, надану на започаткування бізнесу;

перебування громадянина на обліку, коли виплати не відбувалися.

Раніше Верховний Суд в одній з постанов у справі № 638/7217/16- розмежував два поняття "перебування на обліку у центрі зайнятості" та "отримання допомоги". Згідно з судовим рішенням, реєстрація без виплат не гарантує страхового стажу, адже не було сплати внесків.

Таким чином, якщо нарахування виплат було припинено або ще не призначили, то відповідний період не врахують у стаж під час оформлення пенсії.

Як перевірити самостійно страховий стаж

Громадяни можуть контролювати дані щодо набутого страхового стажу. Для цього необхідно:

зробити замовлення довідки ОК-5 або ОК-7 через портал держпослуг "Дія" або портал Пенсійного фонду;

переглянути у довідці інформацію про сплату внесків за час перебування у центрі зайнятості.

У разі, якщо за такий період буде вказано "0", то відповідний час не врахують у страховий стаж. З огляду на це, важливо отримати не лише статус безробітного, а й проконтролювати факт сплати внесків.

Що ще треба знати українцям про стаж

У 2026 році змінились умови призначення пенсії за віком. За новими правилами, необхідну кількість стажу збільшили ще на один рік. А саме:

у разі виходу у 60 років — мінімально треба мати 33 роки стажу;

у разі виходу у 63 роки — необхідна наявність 23 років;

у разі виходу у 65 років — достатньо мати 15 років стажу.

Проте якщо стажу не вистачає, то його можна купити. Цьогоріч вартість одного року стажу для пенсії змінилась. Розмір добровільного платежу нині становить 1,9 тис. грн.

Сума внеску розраховується так: 22% від мінімальної зарплатні на цей рік (22% x 8 647 грн = 1 902,34 грн).

