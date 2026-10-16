Платіжки за розподіл газу: у Газмережі, розповіли, як змінилися квитанції у жовтні

Людина з платіжками, грошима та телефоном з розрахунками. Фото: Новини.LIVE.

З 1 жовтня 2026 року в Україні запрацювали нові правила для газових комунальних платіжок для споживачів. Вони тепер мають інший вигляд: рахунки за постачання та розподіл природного газу можуть бути на одному аркуші, однак розраховуватися необхідно як за дві окремі послуги.

Про це розповіли у Київській філії "Газмережі", передають Новини.LIVE.

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Як змінилися платіжки за розподіл газу з 1 жовтня

Як зазначили у компанії, з жовтня оновився вигляд рахунків за розподіл блакитного палива, а інформація в них про нарахування та оплату тепер подається більш зрозуміло.

З-поміж ключових новацій — рахунок за постачання та доставу газу може бути на одному аркуші. Водночас йдеться про надання двох окремих послуг від різних компаній, де:

Постачання газу — передбачає розрахунок за спожиті кубометри газу; Доставка газу — оплату за розподіл палива до будинків газорозподільними мережами, а також за експлуатацію/обслуговування.

Реквізити для здійснення розрахунків залишилися без змін — надалі кожна послуга вимагатиме окремої оплати через особовий рахунок та банківські реквізити.

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Також на квитанції розміщено QR-код, відсканувавши який можна оплатити рахунок через мобільний банкінг.

Окрім того, якщо клієнт забажає бачити обидва рахунки в єдиному місці та оплачувати їх без паперових платіжок — можна скористатися мобільним застосунком "Куб", де будуть доступні:

нарахування за газ і його розподіл;

інформація про баланс;

історія платежів;

можливість оплати за обидві послуги онлайн;

передача даних з газового лічильника.

Навіщо запровадили нові вимоги до газових платіжок

Зміни продиктовані реалізацією норм європейської Директиви щодо стандартів платіжної інформації у газовій сфері. Вони покликані зробити рахунки прозорішими, зрозумілими та інформативними.

Згідно з постановою №541 Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), новації у платіжках щодо розподілу газу для побутових споживачів вже прописані у Кодексі газорозподільних систем.

До жовтня 2026 року всім українським операторам газорозподільних мереж рекомендували адаптувати рахунки до нових правил.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у жовтні деяким родинам доступна державна підтримка в оплаті комунальних послуг. Можна буде отримати до 50% знижки. Ключовим в отриманні такої пільги буде рівень середньомісячного загального доходу домогосподарства, який не повинен перевищувати податкову соцпільгу у 4 660 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що у жовтні оформлення житлової субсидії на газ буде неможливим для пенсіонерів, які раніше мали протерміновані платежі і непогашену заборгованість. Призначать допомогу виключно на основі повного розрахунку. Для цього необхідно оформити довідку від Нафтогазу онлайн. Зокрема, це можна зробити в особистому кабінеті на порталі компанії.