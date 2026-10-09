Рахунки на послуги ЖКГ: кому загрожує переплата за гарячу воду та опалення

Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE

У ПрАТ "АК "Київводоканал" закликали громадян перед початком опалювального сезону переконатися, що лічильники опалення та гарячої води працюють коректно, адже від цього залежать кінцеві суми у платіжках. Йдеться про замовлення послуги з повірки, умови якої відрізняються від правил газової сфери.

Про те, що передбачає відповідна процедура та як правильно замовити послугу, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Які правила повірки квартирних лічильників

Як розповіли у головному підприємстві централізованого водопостачання та водовідведення в Києві та прилеглих населених пунктах, перед опалювальним сезоном важливо перевірити коректність роботи лічильників опалення та гарячої води.

Згідно з правилами, повірка квартирних лічильників тепла має проводитися раз на чотири роки.

Дізнатися дату завершення терміну перевірки можна у паспорті чи свідоцтві приладу. Відповідна інформація також доступна в особистому кабінеті Київтеплоенерго/Центру комунального сервісу.

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Що буде, якщо не здійснити повірку лічильника

У водоканалі попередили: якщо термін повірки лічильника завершився і вимогу не було виконано, то клієнтам доведеться переплачувати.

Без відповідної процедури нарахування будуть здійснюватися за середнім обсягом споживання:

Для гарячої води — за попередні 12 місяців;

Для опалення — за минулий опалювальний період (урядова Методика №315).

Як замовити повірки лічильника

Споживачі повинні ретельно слідкувати за термінами для повірки. Фахівці Київтеплоенерго допоможуть швидко організувати відповідний процес.

Зокрема, для киян передбачена можливість подавати онлайн-заявки до Сервісного центру Київтеплоенерго для здійснення:

повірки лічильників опалення/гарячої води;

заміни/встановлення нових лічильників.

Для замовлення послуги через сайт, необхідно:

Обрати прилад для повірки/встановлення/заміни; Заповнити спеціальну форму; Відповісти на дзвінок менеджера для уточнення деталей та організації повірки.

Інформацію про здійснення повірки автоматично вносять до бази, через що клієнтам не треба особисто передавати документи. Сервіси з розпломбування та опломбування приладів обліку входять у пакет замовлення.

Також для споживачів працює гаряча лінія: (044) 207-88-88.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що мешканці осель з електричним опаленням зможуть платити за живлення втричі менше завдяки зниженому тарифу та використанню двозонного лічильника. Пільгова вартість буде діяти з 1 жовтня і до 30 квітня наступного року, однак на перші спожиті 2000 кВт-год. Відповідні правила закріплені постановою № 530.

Ще Новини.LIVE писали про те, які діють правила повернення переплати за газ. Громадянам потрібно самостійно ініціювати повернення коштів. Для отримання грошей у зв'язку з неправильною оплатою необхідно написати заяву, додавши опис ситуації, зазначивши дату та поставивши власний підпис.