Рахунки на послуги ЖКГ: кому загрожує переплата за гарячу воду та опалення

Гаряча вода та опалення: кому загрожує переплата за послуги
У ПрАТ "АК "Київводоканал" закликали громадян перед початком опалювального сезону переконатися, що лічильники опалення та гарячої води працюють коректно, адже від цього залежать кінцеві суми у платіжках. Йдеться про замовлення послуги з повірки, умови якої відрізняються від правил газової сфери.
Про те, що передбачає відповідна процедура та як правильно замовити послугу, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
Які правила повірки квартирних лічильників
Як розповіли у головному підприємстві централізованого водопостачання та водовідведення в Києві та прилеглих населених пунктах, перед опалювальним сезоном важливо перевірити коректність роботи лічильників опалення та гарячої води.
Згідно з правилами, повірка квартирних лічильників тепла має проводитися раз на чотири роки.
Дізнатися дату завершення терміну перевірки можна у паспорті чи свідоцтві приладу. Відповідна інформація також доступна в особистому кабінеті Київтеплоенерго/Центру комунального сервісу.
Що буде, якщо не здійснити повірку лічильника
У водоканалі попередили: якщо термін повірки лічильника завершився і вимогу не було виконано, то клієнтам доведеться переплачувати.
Без відповідної процедури нарахування будуть здійснюватися за середнім обсягом споживання:
- Для гарячої води — за попередні 12 місяців;
- Для опалення — за минулий опалювальний період (урядова Методика №315).
Як замовити повірки лічильника
Споживачі повинні ретельно слідкувати за термінами для повірки. Фахівці Київтеплоенерго допоможуть швидко організувати відповідний процес.
Зокрема, для киян передбачена можливість подавати онлайн-заявки до Сервісного центру Київтеплоенерго для здійснення:
- повірки лічильників опалення/гарячої води;
- заміни/встановлення нових лічильників.
Для замовлення послуги через сайт, необхідно:
- Обрати прилад для повірки/встановлення/заміни;
- Заповнити спеціальну форму;
- Відповісти на дзвінок менеджера для уточнення деталей та організації повірки.
Інформацію про здійснення повірки автоматично вносять до бази, через що клієнтам не треба особисто передавати документи. Сервіси з розпломбування та опломбування приладів обліку входять у пакет замовлення.
Також для споживачів працює гаряча лінія: (044) 207-88-88.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що мешканці осель з електричним опаленням зможуть платити за живлення втричі менше завдяки зниженому тарифу та використанню двозонного лічильника. Пільгова вартість буде діяти з 1 жовтня і до 30 квітня наступного року, однак на перші спожиті 2000 кВт-год. Відповідні правила закріплені постановою № 530.
Ще Новини.LIVE писали про те, які діють правила повернення переплати за газ. Громадянам потрібно самостійно ініціювати повернення коштів. Для отримання грошей у зв'язку з неправильною оплатою необхідно написати заяву, додавши опис ситуації, зазначивши дату та поставивши власний підпис.