Переплата за газ: які потрібні документи для повернення коштів та інші нюанси

Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" повертають клієнтам переплачені чи помилково відправлені кошти під час розрахунку за спожитий природний газ. Таке може статися у разі введення неправильних даних, старих реквізитів чи з інших причин. Для подібних ситуацій передбачений спеціальний алгоритм дій.

Про те, як отримати помилкову переплату, розповідають Новини.LIVE.

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Які діють правила повернення переплати за газ

За інформацією Нафтогазу, у разі виявлення помилки під час розрахунку за блакитне паливо громадянам доведеться самостійно ініціювати повернення коштів. Для цього необхідно написати заяву та подати необхідні документи.

Правила повернення коштів на особові рахунки передбачені спеціальною процедурою. У такій ситуації рекомендують:

Особисто звернутися до газопостачальної компанії та подати запит на повернення переплати; Газопостачальна компанія протягом кількох днів повинна дати відповідь та повернути переплачені кошти; Тільки клієнт наділений правом забрати переплату. Автоматичного механізму щодо повернення коштів не існує.

Які потрібні документи для повернення коштів

Як пояснили у компанії, для повернення коштів у зв'язку з неправильною оплатою рахунків клієнт зобов'язаний написати заяву на повернення, надавши детальний опис ситуації, вказавши дату та поставивши підпис.

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Гроші можуть не повернути у разі порушення вимог процедури, зокрема, надавши неповний список документів. Необхідно підготувати:

паспорт громадянина (копія);

ідентифікаційний код (копія);

документ про оплату (квитанція, чек, виписка з банку);

довідку з реквізитами банку, якщо потрібне відправлення коштів на інший особовий рахунок;

вказати номер телефону клієнта та адресу е-пошти.

Куди звертатися для отримання переплати за газ

Заяву та повний пакет документів для виправлення операції з оплати за спожитий газ необхідно буде відправити на адресу газопостачальної компанії "Нафтогаз України".

Громадяни мають два варіанти для надсилання листа:

на електронну пошту Нафтогазу: client@gas.ua;

на поштову адресу: ТОВ "ГК "Нафтогаз Україна", м. Кропивницький, індекс 25009, вул. Соборна, 1А.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Нафтогазі пояснили, що клієнтам немає потреби зберігати паперові платіжні документи за газ, адже нині всі розрахунки зібрані в цифровому вигляді. Зокрема, у застосунку "Куб" зберігаються всі операції за рахунком. Там переглянути оплату можна за будь-який період. Громадяни можуть сміливо відмовитися від паперових аналогів.

Ще Новини.LIVE писали про те, що з жовтня в країні запрацюють нові правила для газових платіжок. Водночас наступного місяця вартість доставки газу не зазнає змін. Тариф залишиться фіксованим для кожної окремої області. Його розрахували раніше індивідуально, залежно від обсягу споживання за газовий рік, поділивши на 12 місяців.