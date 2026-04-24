Головна Фінанси ПриватБанк запустив новий сервіс для військових: що зміниться

ПриватБанк запустив новий сервіс для військових: що зміниться

Дата публікації: 24 квітня 2026 07:01
ПриватБанк створив нову послугу для військових: як працюватиме
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

У державній фінустанові "ПриватБанк" реалізують нові можливості, що стануть корисними для військовослужбовців та ветеранів під час війни. Банк запустив Службу інклюзивного сервісу, що передбачатиме надання фінансових послуг безпосередньо у медичних закладах.

Про це інформує пресслужба українського банку, передають Новини.LIVE.

Особливості нової послуги для військових від ПриватБанку

Як зазначили у фінустанові, запуск Служби інклюзивного сервісу оголосив голова Правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт. 

Йдеться про новий формат обслуговування військовослужбовців і ветеранів, що дасть змогу мати доступ до базових фінансових послуг, не перериваючи процес лікування та реабілітації у медичних закладах та громадах.   

Завдяки такій новації українські захисники зможуть вільно отримувати основні фінансові послуги максимально просто та зручно. Відповідний механізм працюватиме наступним чином:

Читайте також:
  1. Передбачається виїзд фахівців банку;
  2. Замовлення спеціалістів доступне у лікарнях, ребцентрах, ветеранських просторах, просторах турботи у громадах;
  3. Надання клієнтам банківських послуг під час лікування та відновлення.

"Такі сервіси можна буде отримати у всіх регіонах, де працює ПриватБанк. Ми щиро пишаємося тим, що станемо першим банком, який має подібний сервіс. Адже підтримка ветеранів і ветеранок — для нас більше, ніж соціальна відповідальність, це частина цінностей кожного окремого працівника. Особливо цінно, що у підготовці фахівців брала участь ветеранська спільнота, яка добре розуміє потреби і запити захисників і захисниць", — пояснив керівник банку. 

У фінустанові наголосили, що запуск відповідної ініціативи став частиною ширшої ролі у підтримці ветеранів. Банк стане партнером як для ветеранів, так і для держави, спрощуючи доступ до послуг саме там, де це найбільш необхідно.

Які ще послуги доступні для ветеранів у ПриватБанку

Також в Україні діє програма підтримки ветеранів, що передбачає надання щоквартальної грошової допомоги у 1 500 грн на відновлення та тренування. Періоди подання заявок передбачені наступні:

  • з 15 до 20 січня — на перший квартал;
  • з 1 до 20 квітня — на другий квартал;
  • з 1 до 20 липня — на третій квартал;
  • з 1 до 20 жовтня — на четвертий квартал.

Запит можна подати, оформивши "Дія.Картку". Зокрема, це можна зробити у ПриватБанку. Для цього необхідно виконати кілька кроків:

  • оновити застосунок "Дія";
  • перейти у "Сервіси";
  • обрати "Дія.Картка";
  • вказати ПриватБанк;
  • підписати згоду; 
  • картка відкривається одразу в "Приват24".

Використати гроші дозволяється до кінця кварталу, в якому вони надійшли, а в четвертому кварталі — до 25 грудня. 

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у державному ПриватБанку знову змінили правила деяких операцій. Згідно з новими нормами, клієнти отримають кешбек від 1000 грн. Йдеться про перекази за номером телефону у "Приват24". 

Ще Новини.LIVE писали, що з 1 червня ПриватБанк має повернутися до стандартних тарифів за міжнародні перекази "Приват24". До цього часу клієнтам доступна пільгова вартість на відповідні фінансові операції, зокрема, з іноземної карти на карту ПриватБанку замість 1,5% потрібно платити 1%. 

ПриватБанк банки військовослужбовці
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
