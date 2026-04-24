ПриватБанк створив нову послугу для військових: як працюватиме

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

У державній фінустанові "ПриватБанк" реалізують нові можливості, що стануть корисними для військовослужбовців та ветеранів під час війни. Банк запустив Службу інклюзивного сервісу, що передбачатиме надання фінансових послуг безпосередньо у медичних закладах.

Про це інформує пресслужба українського банку.

Особливості нової послуги для військових від ПриватБанку

Як зазначили у фінустанові, запуск Служби інклюзивного сервісу оголосив голова Правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт.

Йдеться про новий формат обслуговування військовослужбовців і ветеранів, що дасть змогу мати доступ до базових фінансових послуг, не перериваючи процес лікування та реабілітації у медичних закладах та громадах.

Завдяки такій новації українські захисники зможуть вільно отримувати основні фінансові послуги максимально просто та зручно. Відповідний механізм працюватиме наступним чином:

Передбачається виїзд фахівців банку; Замовлення спеціалістів доступне у лікарнях, ребцентрах, ветеранських просторах, просторах турботи у громадах; Надання клієнтам банківських послуг під час лікування та відновлення.

"Такі сервіси можна буде отримати у всіх регіонах, де працює ПриватБанк. Ми щиро пишаємося тим, що станемо першим банком, який має подібний сервіс. Адже підтримка ветеранів і ветеранок — для нас більше, ніж соціальна відповідальність, це частина цінностей кожного окремого працівника. Особливо цінно, що у підготовці фахівців брала участь ветеранська спільнота, яка добре розуміє потреби і запити захисників і захисниць", — пояснив керівник банку.

У фінустанові наголосили, що запуск відповідної ініціативи став частиною ширшої ролі у підтримці ветеранів. Банк стане партнером як для ветеранів, так і для держави, спрощуючи доступ до послуг саме там, де це найбільш необхідно.

Які ще послуги доступні для ветеранів у ПриватБанку

Також в Україні діє програма підтримки ветеранів, що передбачає надання щоквартальної грошової допомоги у 1 500 грн на відновлення та тренування. Періоди подання заявок передбачені наступні:

з 15 до 20 січня — на перший квартал;

з 1 до 20 квітня — на другий квартал;

з 1 до 20 липня — на третій квартал;

з 1 до 20 жовтня — на четвертий квартал.

Запит можна подати, оформивши "Дія.Картку". Зокрема, це можна зробити у ПриватБанку. Для цього необхідно виконати кілька кроків:

оновити застосунок "Дія";

перейти у "Сервіси";

обрати "Дія.Картка";

вказати ПриватБанк;

підписати згоду;

картка відкривається одразу в "Приват24".

Використати гроші дозволяється до кінця кварталу, в якому вони надійшли, а в четвертому кварталі — до 25 грудня.

