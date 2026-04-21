ПриватБанк виплатить 444 клієнтам від 350 до 35 000 грн: як взяти участь

До 10 серпня 2026 року держфінустанова "ПриватБанк" надаватиме можливість клієнтам отримувати компенсації за новою кешбек-програмою за деякі перекази через Western Union. Як зазначають у фінустанові, максимальна сума винагороди досягатиме 35 000 грн.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE, посилаючись на інформацію, поширену банком.

Правила нової кешбек-ініціативи у ПриватБанку

Як повідомили у банку, клієнти, які відправлятимуть або отримуватимуть грошові перекази через Western Union на картки Mastercard, зможуть стати власниками грошових бонусів. Тривалість відповідної програми становитиме чотири місяці, за цей час кілька разів розіграють грошові компенсації.

"До 10 серпня 2026 року українці зможуть отримувати грошові перекази через Western Union на картки Mastercard від ПриватБанку із додатковим кешбеком", — йдеться у повідомленні.

Згідно з правилами програми, щомісяця фінустанова буде визначати по 444 переможців. Їм нарахують на кожному етапі кешбек у розмірі 350, 3 500 та 35 000 грн.

Читайте також:

Як долучитися до розіграшу кешбеку у ПриватБанку

За умовами, нова кешбек-програма від ПриватБанку і Mastercard передбачає наступне:

Пошириться на всіх, хто отримає/надішле переказ через Western Union; Розмір переказу не повинен бути меншим за 1 000 грн (або еквівалент у валюті); Допускаються тільки карти Mastercard від ПриватБанку; Перекази Western Union доступні у гривнях, доларах та євро; Участь в акції не потребує додаткової реєстрації.

З огляду на це, кожен з клієнтів, хто здійснить відповідний переказ, дотримавшись вищевказаних умов, автоматично візьме участь у розіграші кешбеку від державного банку.

Отримати міжнародний переказ чи відправити гроші по Україні можна кількома способами:

через застосунок чи сайт "Приват24";

у терміналах самообслуговування/банкоматах;

через контакт-центр або онлайн-чат банку;

у відділеннях.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у ПриватБанку діє програма, за якою клієнти можуть отримати по 150 грн за оформлення карти. Кошти виплатять як запрошеному клієнту, так і тому, хто поділився посиланням.

Ще Новини.LIVE повідомляли, що у ПриватБанку рекомендують перевипустити картки у разі здійснення деяких видів операцій, зокрема, зняття готівки або фінансових операцій на закордонних сервісах, обміну валют. Той, хто не може особисто перевипустити карту, має право оформити нотаріальну довіреність на іншу особу.