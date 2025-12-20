Пшениця в Україні стрімко дешевшає — що стало причиною

Збір врожаю пшениці. Фото: УНІАН

В Україні через низьку торгівельну активність та небажання імпортерів купувати товар, знижують ціни на продовольчу пшеницю. Окрім цього, деякі заводи взагалі відмовляються закуповувати продукцію.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає детальніше про ситуацію на аграрному ринку.

Закупівельні ціни на пшеницю сьогодні

Як зазначається у публікації видання АПК-Інформ, додатковий тиск на ціни чинять бойові дії з РФ. Так, ворог постійно обстрілює українську інфраструктуру та об'єкти енергетики — це сприяє подальшому зниженню цін.

"До того ж деякі компанії призупинили закупівлю зернової в очікуванні подальшого зниження цін, а також нормалізації роботи портів і відновлення можливості зберігання на портових терміналах", — йдеться у публікації.

Ціна на 1 тонну пшениці

Ціна на пшеницю в Україні залежить від багатьох факторів, серед яких:

врожайність;

транспортні та логістичні витрати;

попит.

Так, станом на 20 грудня 2025 року середня ціна на 1 тонну пшениці на українському ринку пшениці — 9 154 гривні. Як свідчать дані на сайті Tripoli.land, за останні 8 днів пшениця подешевшала на 38 гривень.

Ціни на пшеницю. Скриншот: Tripoli.land

Найвищими ціни на пшеницю були в період з 13 по 15 грудня. У ці дні культура торгувалася за ціною у 9 196 гривень за тонну. Найнижчий наразі показник ціни у 9 154 гривні тримається з п'ятниці, 19 грудня.

Раніше ми розповідали, що в Україні попри війну дорожчає сільськогосподарська земля. Відомо, скільки коштує гектар у грудні.