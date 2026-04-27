Виплати від Карітас: де вразливим групам українців надають допомогу у 38 000 грн

Наприкінці квітня 2026 року жителі однієї з областей можуть оформити грошову допомогу на сільське господарство у розмірі майже 38 000 грн. Йдеться про можливість участі у проєкті "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні".

Хто може отримати допомогу на сільське господарство

Подати заявку на отримання грошової допомоги у межах проєкту підтримки сільського господарства від БФ "Карітас Миколаїв УГКЦ" можуть жителі кількох громад Миколаївської області, які проживають:

в Інгульській об'єднаній територіальній громаді;

у Березнегуватській об'єднаній територіальній громаді.

Заявки на участь у проєкті можуть подати місцеві жителі, майно яких було пошкоджене через війну (наявний акт чи довідка), у яких порушилось здоров'я у зв'язку з війною (є довідка), а також внутрішні переселенці.

Потрібно підпадати під одну з таких категорій вразливостей:

Родини, де є від трьох і більше неповнолітніх дітей; Особи з інвалідністю (І, ІІ, ІІІ групи); Громадяни, які мають серйозні/хронічні хвороби; Родини, які очолюють самотні матері/батьки або опікуни дітей віком до 18 років; Вагітні жінки, громадянки з дітьми до трьох років; Самотні люди, вік яких перевищує 60 років; Безробітні громадяни віком 50+.

З-поміж обмежень у праві на виплати:

заявник отримував аналогічну фіндопомогу на сільське господарство від інших організацій протягом останніх дев'яти місяців;

середній дохід усієї родини на одну людину перевищує 8422 грн.

Як оформити допомогу та інші нюанси

У рамках проєкту громадяни отримають фіндопомогу в розмірі до 37 800 грн. Кошти можна буде направити на придбання:

птиці, кроликів, свійської худоби;

корму, насіння, саджанців;

обладнання, засобів захисту рослин;

продовольства на харчові потреби домогосподарства.

Щоб взяти участь у реєстрації у проєкті, необхідно заповнити спеціальну анкету.

