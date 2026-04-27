Виплати від Карітас: де вразливим групам українців надають допомогу у 38 000 грн

Українці можуть оформити допомогу у 38 000 грн: де доступна
Наприкінці квітня 2026 року жителі однієї з областей можуть оформити грошову допомогу на сільське господарство у розмірі майже 38 000 грн. Йдеться про можливість участі у проєкті "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні".
Про це передають Новини.LIVE, посилаючись на повідомлення організаторів у Facebook.
Хто може отримати допомогу на сільське господарство
Подати заявку на отримання грошової допомоги у межах проєкту підтримки сільського господарства від БФ "Карітас Миколаїв УГКЦ" можуть жителі кількох громад Миколаївської області, які проживають:
- в Інгульській об'єднаній територіальній громаді;
- у Березнегуватській об'єднаній територіальній громаді.
Заявки на участь у проєкті можуть подати місцеві жителі, майно яких було пошкоджене через війну (наявний акт чи довідка), у яких порушилось здоров'я у зв'язку з війною (є довідка), а також внутрішні переселенці.
Потрібно підпадати під одну з таких категорій вразливостей:
- Родини, де є від трьох і більше неповнолітніх дітей;
- Особи з інвалідністю (І, ІІ, ІІІ групи);
- Громадяни, які мають серйозні/хронічні хвороби;
- Родини, які очолюють самотні матері/батьки або опікуни дітей віком до 18 років;
- Вагітні жінки, громадянки з дітьми до трьох років;
- Самотні люди, вік яких перевищує 60 років;
- Безробітні громадяни віком 50+.
З-поміж обмежень у праві на виплати:
- заявник отримував аналогічну фіндопомогу на сільське господарство від інших організацій протягом останніх дев'яти місяців;
- середній дохід усієї родини на одну людину перевищує 8422 грн.
Як оформити допомогу та інші нюанси
У рамках проєкту громадяни отримають фіндопомогу в розмірі до 37 800 грн. Кошти можна буде направити на придбання:
- птиці, кроликів, свійської худоби;
- корму, насіння, саджанців;
- обладнання, засобів захисту рослин;
- продовольства на харчові потреби домогосподарства.
Щоб взяти участь у реєстрації у проєкті, необхідно заповнити спеціальну анкету.
