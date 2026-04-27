Головна Фінанси Українці можуть оформити допомогу у 38 000 грн: де доступна

Дата публікації: 27 квітня 2026 13:00
Виплати від Карітас: де вразливим групам українців надають допомогу у 38 000 грн
Людина похилого віку та гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Наприкінці квітня 2026 року жителі однієї з областей можуть оформити грошову допомогу на сільське господарство у розмірі майже 38 000 грн. Йдеться про можливість участі у проєкті "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні".

Про це передають Новини.LIVE, посилаючись на повідомлення організаторів у Facebook. 

Хто може отримати допомогу на сільське господарство

Подати заявку на отримання грошової допомоги у межах проєкту підтримки сільського господарства від БФ  "Карітас Миколаїв УГКЦ" можуть жителі кількох громад Миколаївської області, які проживають:

  • в Інгульській об'єднаній територіальній громаді;
  • у Березнегуватській об'єднаній територіальній громаді.

Заявки на участь у проєкті можуть подати місцеві жителі, майно яких було пошкоджене через війну (наявний акт чи довідка), у яких порушилось здоров'я у зв'язку з війною (є довідка), а також внутрішні переселенці.

Потрібно підпадати під одну з таких категорій вразливостей:

Читайте також:
  1. Родини, де є від трьох і більше неповнолітніх дітей;
  2. Особи з інвалідністю (І, ІІ, ІІІ групи);
  3. Громадяни, які мають серйозні/хронічні хвороби;
  4. Родини, які очолюють самотні матері/батьки або опікуни дітей віком до 18 років;
  5. Вагітні жінки, громадянки з дітьми до трьох років;
  6. Самотні люди, вік яких перевищує 60 років;
  7. Безробітні громадяни віком 50+.

З-поміж обмежень у праві на виплати: 

  • заявник отримував аналогічну фіндопомогу на сільське господарство від інших організацій протягом останніх дев'яти місяців;
  • середній дохід усієї родини на одну людину перевищує 8422 грн.

Як оформити допомогу та інші нюанси

У рамках проєкту громадяни отримають фіндопомогу в розмірі до 37 800 грн. Кошти можна буде направити на придбання: 

  • птиці, кроликів, свійської худоби;
  • корму, насіння, саджанців;
  • обладнання, засобів захисту рослин;
  • продовольства на харчові потреби домогосподарства.

Щоб взяти участь у реєстрації у проєкті, необхідно заповнити спеціальну анкету.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Дитячий фонд в Україні UNICEF надасть одноразові виплати у 6 500 грн родинам, у яких є діти з інвалідністю підгрупи А. Програма охопить дев'ять регіонів. 

Ще Новини.LIVE писали, що навесні представники Карітас реалізують програму підтримки українців з низькими доходами, які перемістились з небезпечних районів. Кошти нададуть на пів року, за них можна буде орендувати житло. 

виплати гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
