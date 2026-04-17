Виплати від Данії од 4 900 доларів: де приймають заявки на фінансові гранти

Людина тримає купюри в руках.

До 31 травня 2026 року в одному з прифронтових регіонів громадяни можуть подавати заявки на участь у програмі підтримки підприємництва. Її реалізує Данська рада з питань біженців (DRC) і передбачає надання фінансових грантів для кількох соціально вразливих категорій громадян.

Умови програми допомоги бізнесу від Данії

Данська ради з питань біженців має намір допомогти відновити та вести діяльність підприємствам, які постраждали від війни.

Взяти участь у грантовій програмі можуть представники мікро-, малого та середнього бізнесу у Харківському регіоні. А саме: Вільхівській, Роганській, Безлюдівській, Малій Данилівській, Височанській, Дергачівській, Солоницівській, Пісочанській, Циркунівській, Золочівській громадах.

Також заявники мають підпадати під такі умови:

вести активну діяльність як підприємство або як фізособа-підприємець понад два роки;

мати працевлаштованими 20 працівників з річним оборотом до 9 млн грн;

підприємство постраждало від війни/було релоковане;

бізнес дотримується закону та працює без порушень.

Пріоритет буде надано:

Вразливим домогосподарствам (зокрема самотнім батькам/матерям, особам з інвалідністю, постраждалим від конфлікту); Бізнесу, що забезпечують робочі місця; Підприємствам з виробництва важливих товарів; Бізнесу у секторі сільського господарства/суміжних напрямків.

Програма також передбачає організацію бізнес-консультацій щодо бухгалтерії, маркетингу та підтримку з боку юристів.

Суми допомога та правила реєстрації

Як передбачають умови програми, Данська ради з питань біженців надасть різні суми грантів для переможців. Вони будуть залежати від потреб підприємства та кількості працівників. Найменший розмір фінансового гранту становить 43 000 (еквівалент 980 доларів), а найбільший — 216 000 грн (еквівалент 4 900 доларів).

Подавати заявки на участь у програмі можна до 31 травня, заповнивши спеціальну форму. Після цього команда DRC зв'яжеться з підприємствами, що пройдуть попередній відбір, для наступних етапів.

Кошти дозволятиметься витратити на:

придбання обладнання;

плату за оренду приміщень (до 25%);

відновлення пошкоджень;

інші потреби.

"Кількість грантів обмежена, і посилання для реєстрації може бути закрито після досягнення максимальної кількості заявок. Подання заявки не гарантує, що ви отримаєте грант на розвиток бізнесу. Усі заявки будуть оцінюватися відповідно до критеріїв відбору програми", — йдеться у повідомленні.

