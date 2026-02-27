Заробітна плата для броні працівників — які діятимуть норми у березні

Працівник на підприємстві та гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У березні 2026 року підприємствам для збереження статусу критичного необхідно буде дотриматися вимог щодо рівня середньої заробітної плати. Також важливо не порушити інші важливі правила, передбачені для бронювання працівників на період мобілізації.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на норми закону 4695-IX.

Кому гарантують бронювання від мобілізації у березні

На початку весни в Україні під час воєнного стану та мобілізації будуть актуальні оновлені правила бронювання, запроваджені взимку, коли збільшився мінімальний поріг заробітної плати.

Військовозобов'язані громадяни мають право на відстрочки від призову в армію, які повинні оформлювати роботодавці або уповноважені органи. Відповідно до чинних правил, необхідно подати відповідний запит через портал "Дія".

У березні оформити бронювання матимуть право:

Державні органи/структури держуправління; Підприємства/організації/установи критично важливих секторів економіки, забезпечення населення та ЗСУ; Працівники підприємств зі статусом критичних, якщо виконують завдання мобілізаційної важливості; Співробітники комунпідприємств/постачальники критично важливих послуг.

Новий мінімальний поріг зарплати для броні

У зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати поріг зарплати для бронювання співробітників зріс. Згідно із законом "Про держбюджет на 2026 рік", "мінімалка" становить 8 647 грн.

Відповідно до постанови №1332, для права на бронювання працівників підприємства зобов'язані мати середню зарплату від 2,5 мінімальних. Також працівники-претенденти повинні мати аналогічний рівень зарплати протягом періоду бронювання.

Проте оновлений "зарплатний поріг" не поширюється на державні та комунальні підприємства, оскільки для них місячні доходи працівників не мають бути нижчими за середню зарплату по області за четвертий квартал року.

Раніше, на початку року, скоротили тривалість бронювання працівників. Для критично важливих підприємств передбачили можливість бронювати працівників через портал держпослуг "Дія" протягом 24 годин замість 72 годин. Проте з 1 лютого 2026 року термін розгляду знову став колишнім.

Також запровадили можливість не очікувати п'ять днів між заявами про анулювання бронювання працівників: після опрацювання попередньої заяви можна одразу подавати наступну.

Що ще варто знати про бронь від мобілізації

Формати бронювання на період мобілізації до армії можуть бути двох видів: електронний та паперовий.

У застосунку "Резерв+" міститься електронний запис, що підтягується з реєстру "Оберіг". У ньому показний поточний статус бронювання, терміни, а також підстави.

Окрім того, передбачена виписка з бронюванням з "Дії". Вона вважається офіційним електронним документом, що підтверджує відстрочку.

