Зарплати енергетиків та тепловиків — як подати заявку та нюанси у доплаті 20 тис. грн

Взимку працівники аварійно-відновлювальних бригад отримали право на додаткові виплати у 20 тис. грн до основної заробітної плати. У лютому правила надання такої фінансової підтримки дещо підкоригували, проте надалі доступна можливість скористатися такою послугою через державний портал "Дія".

Про те, як і хто може подати заявку за новими правилами, розповідають Новини.LIVE.

Що варто знати про доплату до зарплати у 20 тис. грн

У лютому діють оновлені правила експериментального проєкту щодо надання державної допомоги для працівників критично важливих галузей. Згідно з ними, замість чотирьох місяців доплату у розмірі 20 тис. грн до зарплати будуть здійснювати п’ять. Це передбачено постановою №168. Таким чином, працівники аварійно-відновлювальних бригад зможуть довше розраховувати на відповідну підтримку.

Право на виплату держдопомоги мають працівники, які залучені до аварійно-відновлювальних робіт:

підприємств паливно-енергетичного комплексу;

житлово-комунального господарства;

залізничного транспорту.

Окрім того, врегулювали інші нюанси. Згідно з новаціями, за неможливості зарахувати кошти на рахунки отримувачів, підприємства матимуть право включати таких осіб до окремих списків наступного місяця. За таких обставин виплату здійснять після того, як завершиться основний період.

Також портал держпослуг "Дія" буде автоматично формувати та надсилати особам, які подали списки отримувачів держдопомоги, повідомлення щодо кількості отримувачів виплат, яким зарахували та не зарахували гроші на поточні рахунки, разом зі списком таких отримувачів.

При цьому кошти будуть нараховувати, навіть якщо було відпрацьовано лише кілька днів.

Як правильно подати заявку на доплати компанії

Звернутися за виплатами може керівник або уповноважена особа. Для цього необхідно виконати такі кроки:

Авторизуватися на порталі "Дія"; Подати заяву у період з 6 до 15 числа місяця (за попередній місяць); У разі наявності компанії у списках профільних міністерств – форма має відкритися автоматично. Там треба вказати дані працівників (прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний код, посаду, рахунок у банку, номер телефона); Підписати заяву електронним підписом (для філій потрібен підпис керівника філії); Після формування списків, пуш-повідомлення надійде в застосунку "Дія".

Доплату виплатять за кожен місяць участі у відновлювальних роботах.

Хто ще отримає більше грошей у 2026 році

Цього року уряд запровадив комплексну програму надання підтримки деяким працівникам, що охопила 230 громад, де досі мешкає 6,6 млн громадян.

З метою забезпечення безпеки та доступу до послуг для тамтешнього населення підвищили фінансову підтримку двох категорій працівників. А саме:

Педагогів: 25 тисяч учителів отримуватимуть щомісяця доплати по 4 тис. грн.

Медики: для лікарів у прифронтових медзакладах скасували понижувальний коефіцієнт в оплаті праці. Також планували підвищити сімейним лікарям зарплати до 35 тис. грн.

