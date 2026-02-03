Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Робота на держслужбі 2026 — які діють правила в оплаті праці

Робота на держслужбі 2026 — які діють правила в оплаті праці

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 14:30
Робота на державній службі — які діють правила в оплаті праці у 2026 році
Людина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році на державній службі діятиме схема посадових окладів, сформованих за результатом класифікації посад. Завдяки новому підходу заробітна плата залежатиме не від назви посади, а від її реального змісту, рівня складності та відповідальності. 

Про це інформує видання Новини. LIVE із посиланням на Урядовий портал.

Реклама
Читайте також:

Ключові зміни в оплаті праці на держслужбі

Згідно з новою урядовою постановою, покликаною врегулювати питання оплати праці держслужбовців у цьому році на основі класифікації посад, внесено зміни до раніше ухвалених рішень. Нею Кабінет міністрів фактично продовжив дію чинних підходів у формуванні окладів із прив’язкою до нового бюджетного 2026 року.

Система передбачає, що кожна посада відноситься до певної "сім’ї" та рівня, а на розмір окладу прямо впливають складність функцій, відповідальність та юрисдикція органу.

Постанова визначила новий підхід до посадових окладів у 2026 році в:

  • обласних держадміністраціях (зокрема, військових);
  • Київській міськдержадміністрації;
  • органах сфери безпеки та оборони (крім Міноборони та МВС);
  • обласних та окружних прокуратурах;
  • в органах Пенсійного фонду.

Окремо визначили порядок дій для держорганів, які вже провели класифікацію посад держслужби. Якщо під час повторної оцінки посади її грейд зміниться порівняно з минулим роком, то новий оклад застосовуватимуть лише після проведення повторної класифікації посад. До цього часу установа муситиме використовувати рівень окладів, що діяли для відповідної посади у 2025-му.

Варто зауважити, що з 1 січня цього року зарплати державних службовців зросли, адже посадові оклади прив'язані до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, рівень якого переглянули (3 328 грн). Він має становити щонайменше 2,5 прожиткового мінімуму, а максимальний розмір окладу для керівників центральних органів влади не може бути вищим за 15 мінімальних окладів для службовців місцевого рівня.

На держслужбі є стала заробітна плата у вигляді фіксованої виплати та основної винагороди за посадові обов’язки (70%) та варіативна з додатковими стимулами (30%).

Ціль нового підходу для окладів держслужбовців

Фактично Кабінет міністрів затвердив правило на поточний рік, що підвищення чи зниження грейду не може в автоматичному режимі змінювати заробітну плату без оновлення класифікації. Це дасть можливість запобігти необґрунтованим коливанням окладів та затвердити єдиний підхід для різних установ.

Постанова застосовується з початку 2026 року.

Рішення уряду покликане зберегти логіку реформи оплати праці на державній службовці, коли зарплата залежить не від назви посади. На неї впливають такі чинники:

  • реальний зміст;
  • складність роботи;
  • рівень відповідальності. 

Кадрові служби зобов'язані перевіряти результати класифікації посад та правильно застосовувати схеми посадових окладів у 2026 році.

Раніше ми писали, що преміювання держслужбовців відбуватиметься цьогоріч за раніше оновленими правилами. Тепер додаткові виплати є чіткою складовою зарплати.  

Ще повідомлялося, що наприкінці року зріс розмір середньої зарплати. У грудні було зафіксовано рівень у 30,9 тис. грн.  

зарплати виплати робота гроші держслужбовці
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації