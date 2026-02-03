Робота на державній службі — які діють правила в оплаті праці у 2026 році

Людина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році на державній службі діятиме схема посадових окладів, сформованих за результатом класифікації посад. Завдяки новому підходу заробітна плата залежатиме не від назви посади, а від її реального змісту, рівня складності та відповідальності.

Ключові зміни в оплаті праці на держслужбі

Згідно з новою урядовою постановою, покликаною врегулювати питання оплати праці держслужбовців у цьому році на основі класифікації посад, внесено зміни до раніше ухвалених рішень. Нею Кабінет міністрів фактично продовжив дію чинних підходів у формуванні окладів із прив’язкою до нового бюджетного 2026 року.

Система передбачає, що кожна посада відноситься до певної "сім’ї" та рівня, а на розмір окладу прямо впливають складність функцій, відповідальність та юрисдикція органу.

Постанова визначила новий підхід до посадових окладів у 2026 році в:

обласних держадміністраціях (зокрема, військових);

Київській міськдержадміністрації;

органах сфери безпеки та оборони (крім Міноборони та МВС);

обласних та окружних прокуратурах;

в органах Пенсійного фонду.

Окремо визначили порядок дій для держорганів, які вже провели класифікацію посад держслужби. Якщо під час повторної оцінки посади її грейд зміниться порівняно з минулим роком, то новий оклад застосовуватимуть лише після проведення повторної класифікації посад. До цього часу установа муситиме використовувати рівень окладів, що діяли для відповідної посади у 2025-му.

Варто зауважити, що з 1 січня цього року зарплати державних службовців зросли, адже посадові оклади прив'язані до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, рівень якого переглянули (3 328 грн). Він має становити щонайменше 2,5 прожиткового мінімуму, а максимальний розмір окладу для керівників центральних органів влади не може бути вищим за 15 мінімальних окладів для службовців місцевого рівня.

На держслужбі є стала заробітна плата у вигляді фіксованої виплати та основної винагороди за посадові обов’язки (70%) та варіативна з додатковими стимулами (30%).

Ціль нового підходу для окладів держслужбовців

Фактично Кабінет міністрів затвердив правило на поточний рік, що підвищення чи зниження грейду не може в автоматичному режимі змінювати заробітну плату без оновлення класифікації. Це дасть можливість запобігти необґрунтованим коливанням окладів та затвердити єдиний підхід для різних установ.

Постанова застосовується з початку 2026 року.

Рішення уряду покликане зберегти логіку реформи оплати праці на державній службовці, коли зарплата залежить не від назви посади. На неї впливають такі чинники:

реальний зміст;

складність роботи;

рівень відповідальності.

Кадрові служби зобов'язані перевіряти результати класифікації посад та правильно застосовувати схеми посадових окладів у 2026 році.

