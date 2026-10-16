ПриватБанк надасть по 1 000 грн: що необхідно зробити до 31 грудня

Банківська картка ПриватБанку та смартфон. Фото: Новини.LIVE

До 31 грудня 2026 року клієнти "ПриватБанку" можуть отримати грошове заохочення у розмірі 1 000 грн, яке розігруватимуть серед учасників нової акції щомісяця. Для того, щоб стати претендентом на гарантовану винагороду, необхідно бути власником карти міжнародної платіжної системи Mastercard та виконати кілька вимог.

Про те, за яких умов банк подарує винагороди, розповідає видання Новини.LIVE.

Реклама

Кому з клієнтів ПриватБанк гарантує 1 000 грн

Згідно з умовами акції, йдеться про щомісячне надання грошових сертифікатів та інших цінних призів для фізосіб-підприємців за перше дистанційне відкриття рахунків ФОП у ПриватБанку з карткою системи Mastercard.

Якщо учасник здійснить розрахунки на певні суми, то зможе долучитися до переліку учасників акції від ПриватБанку, серед яких розігруватимуть такі подарунки:

Щомісячні заохочення: сертифікати giftmall на 1 000 грн для перших 200 клієнтів;

Цінні призи: EcoFlow, MacBook і річний запас пального.

Правила передбачають, що кожен клієнт-учасник за весь період акції зможе отримати лише один сертифікат та цінний приз.

Читайте також:

Як долучитися до розіграшу від ПриватБанку

Згідно з умовами, для участі в акційній програмі не треба окрема реєстрація. Необхідно лише виконати певні рекомендації:

Під час дії акції дистанційно відкрити рахунок ФОП за тарифом "Бізнес Старт" (для фізосіб ІТ — за тарифом IT-Expert) з карткою Mastercard; Здійснити розрахунки бізнес-карткою в торговельно-сервісних мережах чи інтернеті.

Йдеться про такі суми:

У разі, якщо витрати перевищать 15 000 грн за місяць: перші 200 учасників отримають по 1 000 грн у вигляді сертифікатів.

У разі витрати понад 30 000 грн за місяць — розіграють цінні призи (зарядна станція, MacBook та пальне).

Коли відбудеться розіграш у ПриватБанку

Банк має намір здійснити кілька розіграшів до кінця 2026 року:

Перший: до 31 жовтня;

Другий: до 30 листопада;

Третій: до 31 грудня.

Переможці отримають повідомлення у застосунку "Приват24" або на пошті.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що до 16 листопада у ПриватБанку діятиме розіграш грошових винагород. Зокрема, дехто зможе отримати від банку до 100 000 грн. Кошти можна отримати за купівлю квитків через онлайн-сервіси банку картками Visa. За умови дотримання правил сертифікати можна буде витратити на подорожі до Карпат.

Також Новини.LIVE писали, що в ПриватБанку клієнти можуть регулярно отримувати компенсації за розрахунки карткою банку офлайн/онлайн у мережі "Сільпо". Максимально громадянам можуть нарахувати до 200 грн за місяць. За даними банку, активувати вигоди можна через "Приват24".