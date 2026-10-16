ПриватБанк выделит по 1 000 грн: что нужно сделать до 31 декабря

1 000 грн от ПриватБанка: кто из клиентов может получить
До 31 декабря 2026 года клиенты "ПриватБанка" могут получить денежное вознаграждение в размере 1 000 грн, которое будут разыгрывать среди участников новой акции ежемесячно. Чтобы стать претендентом на гарантированное вознаграждение, необходимо быть владельцем карты международной платежной системы Mastercard и выполнить несколько требований.
О том, при каких условиях банк вручит вознаграждения, рассказывает издание Новини.LIVE.
Кому из клиентов ПриватБанк гарантирует 1 000 грн
Согласно условиям акции, речь идет о ежемесячном предоставлении денежных сертификатов и других ценных призов для физических лиц-предпринимателей за первое дистанционное открытие счетов ФЛП в ПриватБанке с картой системы Mastercard.
Если участник осуществит расчеты на определенные суммы, то сможет войти в список участников акции от ПриватБанка, среди которых будут разыгрываться следующие подарки:
- Ежемесячные поощрения: сертификаты giftmall на 1 000 грн для первых 200 клиентов;
- Ценные призы: EcoFlow, MacBook и годовой запас топлива.
Правила предусматривают, что каждый клиент-участник за весь период акции сможет получить только один сертификат и один ценный приз.
Как принять участие в розыгрыше от ПриватБанка
Согласно условиям, для участия в акционной программе не требуется отдельная регистрация. Необходимо лишь выполнить определенные рекомендации:
- В период действия акции удаленно открыть счет ФЛП по тарифу "Бизнес Старт" (для физических лиц в сфере ІТ — по тарифу IT-Expert) с картой Mastercard;
- Осуществить расчеты бизнес-картой в торгово-сервисных сетях или в интернете.
Речь идет о таких суммах:
- Если расходы превысят 15 000 грн: первые 200 участников ежемесячно получат по 1 000 грн в виде сертификатов.
- При расходах свыше 30 000 грн в месяц — разыграют ценные призы (зарядная станция, MacBook и топливо).
Когда состоится розыгрыш в ПриватБанке
Банк намерен провести несколько розыгрышей до конца 2026 года:
- Первый: до 31 октября;
- Второй: до 30 ноября;
- Третий: до 31 декабря.
Победители получат уведомление в приложении "Приват24" или по электронной почте.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что до 16 ноября в ПриватБанке будет проходить розыгрыш денежных вознаграждений. В частности, некоторые смогут получить от банка до 100 000 грн. Средства можно получить за покупку билетов через онлайн-сервисы банка с помощью карт Visa. При условии соблюдения правил сертификаты можно будет потратить на поездки в Карпаты.
Также Новини.LIVE писали, что в ПриватБанке клиенты могут регулярно получать компенсации за расчеты картой банка офлайн/онлайн в сети "Сильпо". Максимально гражданам могут начислить до 200 грн в месяц. По данным банка, активировать льготы можно через "Приват24".