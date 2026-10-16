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Главная Финансы 1 000 грн от ПриватБанка: кто из клиентов может получить

1 000 грн от ПриватБанка: кто из клиентов может получить

Ua ru
16 октября 2026 07:01
ПриватБанк выделит по 1 000 грн: что нужно сделать до 31 декабря
Банковская карта ПриватБанка и смартфон. Фото: Новини.LIVE

До 31 декабря 2026 года клиенты "ПриватБанка" могут получить денежное вознаграждение в размере 1 000 грн, которое будут разыгрывать среди участников новой акции ежемесячно. Чтобы стать претендентом на гарантированное вознаграждение, необходимо быть владельцем карты международной платежной системы Mastercard и выполнить несколько требований.

О том, при каких условиях банк вручит вознаграждения, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кому из клиентов ПриватБанк гарантирует 1 000 грн

Согласно условиям акции, речь идет о ежемесячном предоставлении денежных сертификатов и других ценных призов для физических лиц-предпринимателей за первое дистанционное открытие счетов ФЛП в ПриватБанке с картой системы Mastercard.

Если участник осуществит расчеты на определенные суммы, то сможет войти в список участников акции от ПриватБанка, среди которых будут разыгрываться следующие подарки:

  • Ежемесячные поощрения: сертификаты giftmall на 1 000 грн для первых 200 клиентов;
  • Ценные призы: EcoFlow, MacBook и годовой запас топлива.

Правила предусматривают, что каждый клиент-участник за весь период акции сможет получить только один сертификат и один ценный приз.

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Как принять участие в розыгрыше от ПриватБанка

Согласно условиям, для участия в акционной программе не требуется отдельная регистрация. Необходимо лишь выполнить определенные рекомендации:

  1. В период действия акции удаленно открыть счет ФЛП по тарифу "Бизнес Старт" (для физических лиц в сфере ІТ — по тарифу IT-Expert) с картой Mastercard;
  2. Осуществить расчеты бизнес-картой в торгово-сервисных сетях или в интернете.

Речь идет о таких суммах:

  • Если расходы превысят 15 000 грн: первые 200 участников ежемесячно получат по 1 000 грн в виде сертификатов.
  • При расходах свыше 30 000 грн в месяц — разыграют ценные призы (зарядная станция, MacBook и топливо).

Когда состоится розыгрыш в ПриватБанке

Банк намерен провести несколько розыгрышей до конца 2026 года:

  • Первый: до 31 октября;
  • Второй: до 30 ноября;
  • Третий: до 31 декабря.

Победители получат уведомление в приложении "Приват24" или по электронной почте.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что до 16 ноября в ПриватБанке будет проходить розыгрыш денежных вознаграждений. В частности, некоторые смогут получить от банка до 100 000 грн. Средства можно получить за покупку билетов через онлайн-сервисы банка с помощью карт Visa. При условии соблюдения правил сертификаты можно будет потратить на поездки в Карпаты.

Также Новини.LIVE писали, что в ПриватБанке клиенты могут регулярно получать компенсации за расчеты картой банка офлайн/онлайн в сети "Сильпо". Максимально гражданам могут начислить до 200 грн в месяц. По данным банка, активировать льготы можно через "Приват24".

ПриватБанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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